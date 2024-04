"DAVIO ME JE I SILOVAO, STRAH ME JE POTPUNO PARALISAO" : Nasilnik iz Beograda osuđen na šest godina zatvora! STIGLA GA KAZNA

U Višem sudu u Beogradu juče je prvostepenom presudom osuđen V. M. (27) na šest godina zatvora, jer je u junu prošle godine silovao svoju nevenčanu suprugu (28), a potom pretukao njihovog tada šestomesečnog sina u stanu na Zvezdari, potvrđeno je Kuriru.

- Okrivljenom je izrečena kazna od pet godina zatvora za silovanje i dve godine zatvora za nasilje u porodici. Tako da je osuđen na jedinstvenu kaznu u trajanju od šest godina - kaže Kurirov izvor i dodaje da je okrivljenom produžen pritvor i to kako ne bi ponovio krivično delo.

Pa da podsetimo, V. M. je 1. juna prošle godine prisilio nevenčanu suprugu na seksualne odnose, a nakon hapšenja Kurir je razgovarao sa oštećenom koja nam je tada ispričala potresne detalje iživljavanja i nasilja nad njom i detetom.

osuđeni vukašin manojlović foto: Printscreen/Facebook

- Davio me je i silovao, mislila sam da ću umreti! Nakon batina i iživljavanja ujutru mi je hladnokrvno rekao "da će uzeti nekoliko slobodnih dana na poslu kako bi mi pomogao oko bebe jer trpim bolove" - rekla je tada uplakana i uplašena devojka.

Kako nam je tada objasnila, ona je od aprila do juna trpela psihičko i fizičko nasilje, ali se tešila da će sve biti u redu.

- Bila sam svesna da sam u problemu, ali me je obuzimao strah koji i sada osećam. Strah me je potpuno paralisao, jer je moja žiovtna priča teška, sestra i ja smo odrasle u hraniteljskoj prodici i on je iskoristio to što nemamo zaštitu i roditelje. To mu je dalo vetar u leđa da nasilje postane sve intezivnije. Jednom me je davio i dok mi je beba bila u rukama - rekla je ona i dodala da se stvar otela kontroli kada je počela da uočava modrice na njihovom detetu svaki put kad ga ostavi s ocem.

okrivljeni vukašin manojlović foto: Printscreen/Društvene mreže

- Beba je s vremena na vreme počela da dobija modrica, kad god ja nisam u blizini, a on mu je za to davao besmislene izgovore i opravdanje kako je do istih i došlo. Tada sam shvatila da je problem sve ozbiljniji i dublje prirode.

Oštećena devojka prisetila se i kobne večeri, gde je prema njoj izvukla živu glavu. - Posvađali smo se, uhvatio za vrat i počeo da davi. Zatim me je silovao i tada sam zadobila povrede grudnog koša, modrice na vratu i glavi. Mislila sam da mi je došao kraj i da ću umreti i samo sam mislila o jednom šta će biti s mojim detetom - rekla je tada devojka i dodala: - Preživela sam noć u teškim bolovima, a on je ujutru pre nego što je krenuo na posao bez griže savesti rekao da će uzeti slobodne dane da mi pomogne oko bebe, dok me ne prođu bolovi. Ona je tada navela da je njen partner o tome pričao kad da se sama povredila. - Govorio je o mojoj povredi kao da sam se slučajno povredila, a ne kao da me je on pretukao i silovao. Znala sam da moram da pobegnem, jer će u suprotnom to biti kobno po mene i dete - rekla je pre skoro godinu dana za Kurir oštećena.

