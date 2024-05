Gradačac je nažalost ponovo u naslovima zbog još jednog femicida: u tom mestu u Bosni i Hercegovini juče je pronađeno beživotno telo žene, a nešto kasnije u Srebreniku suprug ubijene počinio je samoubistvo.

Prema prvim informacijama on je nesrećnu ženu ubio sekirom a zatim je presudio sebi. Gradačac se još nije oporavio od trostrukog ubistva u avgustu prošle godine, kada je Nermin Sulejmanović ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović koja ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. Ubistvo je prenosio uživo na Instagramu, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo.

O ovoj temi govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Hajrija Ramadani, predsednica udruženja žrtava nasilja "Hajr" iz Srbije i Radiša Roskić, advokat.

foto: Kurir televizija

Ramadani je govorila kako se teče proces koji se završava fizičikim i seksualnim nasiljem, a neretko i femicidom:

- Početak je predivan. Zlostavljači prvo kažu partnerkama da im niko ne treba ni majka ni otac ni prijatelji i da je on sve što im je potrebno i ta je uvek tu za njih. Onda kada ih izoluju kažu vidiš niko te ne zove na telefon, nikome nisi zanimljiva. Kreće omalovažavanje. Totalno vas slomi i onda počinje možda i ekonomsko nasilje, a onda psihičko i fizičko nasilje. Neretko nakon fizičkog žrtve prijavljuju i seksualno nasilje - rekla je Ramadani i dodala:

03:53 ŠTA ĆE ZA DETE BITI DA NEKOGA UBIJE, AKO GLEDA KAKO MU OTAC UBIJA MAJKU?! Predsednica udruženja žrtava nasilja o HORORU femicida

- Nakon tri meseca kada se oporave i steknu poverenje one meni opisuju tačno šta su prežuvljavale. Ja ih pitam zašto to nisu rekle na sudu? Tu, međutim, postoji strah da bi se mogle proglasiti neuračunljivim i sumnjaju da će im se verovati, da će to što bi detaljno opisale nekom ličilo ne film. Treba raditi sa žrtvama jer su one konfuzne u početku. Mnoge povlače tužbe ne zbog straha nego recimo deca koja završavaju srednu školu žele da upišu vojnu i policijsku akademiju, a to neće moći ukoliko im je neko od roditelja osuđivan.

Istakla je da posledica femicida nisu samo tragedija za žrtve i njene najbliže već za čitavo naše društvo:

- Moramo biti svesni toga da se to događa svima nama. Šta će biti sa tom decom? Šta će za to dete biti da nekoga ubije, ako gleda kako mu otac ubija majku?

foto: Kurir televizija

Roskić je govorio o predviđenim kaznama za nasilje u porodici i ocenio da bi policija trebalo svoj posao da radi kako je rekao operativno ambicioznije kada su u pitanju nasilnici:

- Članom 194 krivičnog zakonika za osnovni oblik nasilja predviđeno je do 3 godine zatvora. Ukoliko je prilikom vršenja nasilja korišćeno sredstvo kojim se telo može povrediti kazna je do 5 godina zatvora. Ukoliko je nasilje proizvelo smrt tada je zaprećena kazna do 15 godina zatvora. Sudski postupci kod nas traju predugo, a nasilje zahteva hitno postupanje. Postupanje policijskih službenika moralo biti operatvno ambicioznije i talentovanije u smislu prepoznavanja i onih skrivienih elemenata koji se na prvi pogled ne mogu uočiti kod nasilnika. Moraju svoju policijsku intuiciju u tom pravcu usmeriti.

