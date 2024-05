BIVŠI MUŽ IRINE BOROVIĆ POMINJAN NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU: Svedok-saradnik Lalić tvrdio da mu je poklonio "roleks"

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je Igoru Munjiću (39), bivšem mužu advokatice Irine Borović (38), izrečena hitna mera zabrane prilaženja i komuniciranja sa njom, pošto ga je ona u nedelju uveče prijavila policiji za nasilje u porodici.

Hitna mera, koju je izrekla policija na 48 sati, biće produžena na zahtev tužilaštva, koje je naložilo policiji i da proveri da li ima dokaza da protiv bivšeg muža ćerke poznatog advokata Borivoja Borovića, zbog nasilja u porodici bude pokrenut krivični postupak.

Priveden, pa pušten

- Irina Borović u nedelju je pozvala policiju i prijavila da je tokom primopredaje deteta, koje su dobili dok su bili u braku, na opštini Savski venac došlo do svađe, a potom i fizičkog napada na nju. Policija je privela Munjića, ali je on posle davanja izjave pušten na slobodu uz izrečenu meru zabrane komuniciranja i prilaženja supruzi. Na insistiranje advokatice, mera nije doneta i u odnosu na dete, pa će on moći da ga viđa - objašnjava sagovornik Kurira.

Iz tužilaštva je saopšteno da je hitnu meru doneo policijski službenik PS Savski venac istog dana kada je nasilje prijavljeno.

- Imajući u vidu da iz priloga dostavljenih uz navedenu hitnu meru proizlazi da učinilac čini fizičko i psihičko nasilje prema žrtvi, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložiće sudu da se hitna mera produži shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon čega će doneti odluku o eventualnom pokretanju krivičnog postupka prema učiniocu - saopšteno je juče iz tog tužilaštva.

Inače, Irina Borović i Igor Munjić venčali su se 2015. godine u Beogradu. Irina Borović već godinama radi u kancelariji sa ocem Borivojem Borovićem. Kao tim, njih dvoje u krivičnom postupku brane roditelje dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribrnik" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja. Takođe, pred Specijalnim sudom zastupala je i optužene francuske državljane, koji su osuđeni za otmicu devojčice u Beogradu 2015. godine.

Pominjao ga Lalić

Posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, jedan kratak period zastupala je i Srđana Lalića, kom su tada stavljene lisice kao pripadniku kriminalne grupe, a kasnije je sklopio sporazum o svedočenju sa tužilaštvom i postao je svedok okrivljeni, koji je priznao da je učestvovao u ubistvima u "kući strave" u Ritopeku, i opisao ulogu ostalih optuženih.

Tokom njegovog ispitivanja od strane optuženih, koji je prošlo u napetoj atmosferi u sudnici, pomenut je i bivši suprug advokatice.

Na pitanje optuženog Miloša Budimira Laliću ko mu je poklonio "roleks" koji je pronađen kod njega prilikom hapšenja, svedok saradnik je pokušao više puta da izbegne odgovor.

Budimir: Laliću, pitam te 17. put, odgovori. Ko ti je poklonio "roleks"?

Lalić: Sudija, jel ja sada treba da pominjem neke ljude koji nemaju veze sa kriminalom i nisu ni javne ličnosti?

Budimir: Je li to Igor Munjić?

Lalić: Jeste.

O braku Advokatica je pre devet godina, posle udaje za Igora Munjića, za jedan magazin ispričala da su se venčali u crkvi Ružica na Kalemrgdanu i da je njen dugogodišnji dečko, za kog se tada udala, kontrolor letenja. Tada je rekla da se poznaju ceo život - da su išli zajedno u osnovnu školu, zatim i u gimnaziju, a putevi su im se razišli nakon upisa na fakultet. - Jednog dana smo naleteli jedno na drugo, i od tada se nismo razdvajali - rekla je ona u intervjuu iz 2015. godine. Nekoliko godina kasnije razveli su se, a u braku su dobili jedno dete.

Redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa advokaticom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

