REKAO JEDNU REČENICU, IZAŠLI IZ HOTELA I VIŠE IH NIJE BILO Vladica bez znanja bivše žene odveo sina: Tužilaštvo raspisalo potragu

"Rekao mi je da sina probudim u 7 sati da odu po auto. Izašli su iz hotela i od tada ih više nema", ovim rečima započinje ispovest Ankica P., bivša supruga Vladice P. kojeg srpska policija potražuje zbog sumnje da je izvršio krivično delo - oduzimanje maloletnog deteta, odnosno svog (14).

Ankica tvrdi da je sve počelo kada je njen bivši suprug Vladica, početkom aprila, rekao da se spakuju i da na putovanje da obilaze manastire.

- Nikada detetu nisam branila da ima dobar odnos sa ocem. Uvek sam želela da se dobro slažu. Obradovali smo se tom zajedničkom putovanju jer smo sin i ja veoma religiozni. Obišli smo puno manastira. Zato, nisam ni posumnjala da nešto nije u redu. Spakovali smo se i otišli u Veliku Planu. Spavali smo u hotelu - tvrdi Ankica.

Kako kaže, Vladica ju je 8. aprila, uveče, pozvao da izađu na kafu.

- Pristala sam, otišli smo u obližnje etno selo, a onda mi je on rekao: "Ako nešto pođe po zlu, idi kod oca.". Nije mi bilo jasno zašto to priča i zašto bih ja išla kod oca, pa mi je on rekao da onda odem u stan. Ni tada čak nisam mogla ni da pomislim da bi ovo moglo da se dogodi - tvrdi ona.

Prema njenim rečima, kada su se vratili u hotel, Vladica joj je rekao da probudi sina rano ujutru, jer mu je "glupo da ide sam" da uzme auto i da je bolje da sin ode sa njim.

- Probudila sam ga i tada sam videla da su dva ranca već bila spakovana. Međutim, čak ni to mi nije bilo sumnjivo jer je Vladica svuda nosio ranac gde god bi krenuo. Sin me je poljubio, a Vladica mi je rekao da se ja odmorim i da će se oni vratiti za oko dva sata - tvrdi Ankica.

U hotelu bez telefona, novca i sina

Međutim, prema njenim rečima, oni se više u hotel nisu vratili.

- Oko 11 sati je došao vlasnik hotela i tražio Vladicu. Kad sam mu rekla da nije tu, on je rekao da postoji problem. Ubrzo je došla i menadžerka koja je tražila da se plati račun od hotela. Meni je to bilo čudno, jer mi je Vladica rekao da je platio, a menadžerka je tvrdila da je njima rekao da će račun platiti njegov brat. Tada sam znala da je to laž jer njegov brat nema toliko novca - kaže ona.

Ankica tvdi da je u hotelu ostala bez mobilnog telefona, novca i sina.

- Ostavio mi je samo jedan slomljen telefon bez SIM kartice. Srećom tu je bio jedan dečko iz Crne Gore i on je pozvao policiju. Davala sam izjavu tri dana u policiji - kaže ona.

Otišli za Beograd

Prema njenim navodnim saznanjima iz policije, Vladica i njihov sin su ušli u autobus koji je kretao u 7.25 sati, te da je Vladica na benzinskoj stanici kod Smedereva izvadio SIM kartice iz telefona.

- Poslednja informacija jeste da su izašli na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu. Od tada im se izgubio svaki trag - tvrdi zabrinuta majka.

Tužilaštvo: "Raspisana je potraga"

U zvaničnom odgovoru Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani za "Blic" navodi se da je 15. aprila podneta krivična prijava od strane punomoćnika Ankice P. protiv Vladice P. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo - oduzimanje maloletnog deteta.

"Navedena krivična prijava je zavedena u ovom tužilaštvu, vrše se neophodne provere radi utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja, upućen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja PS Velika Plana kojoj je oštećena i prijavila slučaj 9. aprila 2024. godine, a koja po navedenom zahtevu postupa i sprovodi neophodne provere, a za osumnjičenim je od strane ovog tužilaštva raspisana potraga radi njegovog pronalaska, kao i pronalaska maloletnog deteta", navodi se u odgovoru.

Stalno menja brojeve

Prema nezvaničnim saznanjima "Blica" iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policija traga za Vladicom i maloletnim detetom.

- Stalno menja brojeve telefona, verovatno ne želi da mu se uđe u trag - kaže izvor upoznat sa slučajem.

(Kurir.rs/Blic)

