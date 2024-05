"KAKO DA ZNAM ŠTA SU MOJI SINOVI RADILI?" Radoslav se oglasio za Kurir po izlasku iz zatvora: PAO SAM POLIGRAF...

Otac prvoosumnjčenog za ubistvo Danke Ilić (2), Radoslav Dragijević, danas je izašao iz zatvora posle dva meseca, a za Kurir otkriva kako se oseća posle svega, ali i šta misli o krivici i umešanosti sinova u zločin.

- Jutros sam izašao iz zatvora, šta da kažem, dva meseca sam proveo tamo, bilo mi je teško, i sad sam izašao, izgubio sam i sina i žena, vratio sam se u praznu kuću, niko me nije dočekao. Ne znam šta prvo da uradim, sedim i gledam u zidove i plačem - kroz suze je za Kurir započeo priču Radoslav.

foto: Nemanja Nikolić

Kako je dalje rekao, boravak u zatvoru mu je svaki dan sve teže padao, a takođe jednom priliku stražari su uspeli da spreče užas, s obzirom na to da je jedan od zatvorenika nasrnuo na njega.

- Jedan je pokušao da me bije, srećom sprečili su ga. Ali boravak tamo je i pored toga bio težak, ispitivali su me, išao sam na poligraf, prvi put sam pao na poligrafu, ali pitali su me svakakva glupa pitanja, od toga da li sam ja kopao u pola noći i premeštao telo do onog gde je to dete, ali šta ja da kažem kad ništa ne znam. Ja sam bolestan, takoreći jednom nogom u grobu, ja i kod kuće ne mogu ništa da kopam, kamoli da idem u pola noći i kopam zbog tako nečega - kaže Radoslav, a na pitanje šta misli o krivici svojih sinova i njihove umešanosti u ovaj stravični zločin, on kaže:

- Ja ne mogu da poverujem, stvarno ne mogu, ali verujte mi više i sam sebi ne mogu da verujem, kako ja da znam šta su moji sinovi radili i da li su umešani? Iskreno da kažem, ja sve mislim da je ovo nameštaljka, neko nam je sve ovo namestio, ali sad je gotovo - kroz plač je govorio Radoslav.

Dejan i Dalibor Dragijević foto: Nemanja Nikolić

Naime, kako nam je objasnio, prvo što mora da uradi jeste da podigne novac koji mu je ostao od sina, kako bi platio sve troškove koje ima, a drugo, kako kaže, mora što pre posetiti lekara zbog zdravstvenih problema koje ima.

- Moram da podignem novac od sina, nemam od čega da živim, a tek treba da platim sve troškove. Drugo, moram kod lekara i to moram da zamolim komšije da me voze, a moraću da im platim za to, neće me niko voziti besplatno, sam ne mogu - rekao je Radoslav i otkrio da je uhapšenog sina uspeo da vidi u Zaječaru jednom prilikom i na sahrani žene.

Svetlana Dragijević foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Video sam Dejana u Zaječaru, propao je, ništa ne govori, ne znam šta li se njemu vrti po glavi, sve se nadam da ovo sve nije istina, ali ko zna - dodao je stariji Dragijević.

Podsetimo, Danka Ilić ubijena je 26. marta ove godine. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici JKP „Vodovod“ Bor, koji su u pritvoru. Radoslav Dragijević (73) uhapšen je 6. aprila zbog sumnje da je pomogao sinu Dejanu da premesti telo devojčice koju je prethodno, po sopstvenom priznanju, udavio rukama.

Danka Ilić foto: Printscreen/Facebook

Kako je Kurir i tada pisao, sa Radoslavom je uhapšen i njegov drugi sin Dalibor (40), koji je samo dan kasnije preminuo u prostorijama PU Bor. Nedugo nakon Daliborove sahrane, preminula je majka braće Dragijević, a suprugu Radoslava Dragijevića, Svetlana, na čijoj su sahrani prisustvovali u pratnji policije i Dejan i Radoslav, a zadržali su se svega pet minuta gde su samo zapalili po sveću.

