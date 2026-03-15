Subotica je zanemela pred zločinom koji se godinama krio iza zidova porodične kuće u naselju Srpski šor. Jožef M. (39) osuđen je na 17 godina zatvora jer je na katolički Uskrs 2021. godine, nakon svađe, ubio svog oca Jožefa (57) lopatom, a potom njegovo telo sakrio u podrum pomoćnog objekta i tamo ga krio pune tri godine.

Jožef M. prvobitno je osuđen na kaznu od 20 godina zatvora, ali je zatim kazna smanjena na 17 godina. Viši sud u Subotici potvrdio je da je žalba branioca delimično usvojena u delu odluke o kazni, pa će ubica iza rešetaka provesti tri godine manje nego što je prvobitno odlučeno. U kaznu mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od juna 2024. godine.

"Otac je u zatvoru, razboleo se, našao ženu..."

Nakon što je presudio rođenom ocu, Jožef je razvio mrežu laži kako bi prikrio tragove. Komšijama je pričao razne verzije: da je otac našao ženu u Čantaviru, da je kod druga, a najčešće da je u zatvoru jer ga je policija ranije često zaustavljala pijanog na biciklu.

- Mislili smo da je komšija, stariji Jožef stvarno u zatvoru. Posle je mlađi Jožef tvrdio da mu se otac tamo razboleo. To nam je u početku "pilo vodu" - rekla je komšinica tada. Ubica je išao toliko daleko da je tvrdio da će otac izaći na slobodu 4. aprila 2024. godine. Tek kada se ni tada nije pojavio, sumnja je prerasla u prijavu policiji.

Ubio ga lopatom na Uskrs, pa otišao kod komšije po jaja

Zločin se dogodio na katolički Uskrs 2021. godine nakon verbalnog sukoba oca i sina. Jožef mlađi je tada dohvatio lopatu i njome usmrtio oca. Ono što je usledilo nakon toga opisuje se kao vrhunac hladnokrvnosti.

Tog dana, stariji Jožef je komšiji platio 50 jaja, ali pošto se nije pojavio, po njih je došao sin-ubica.

- Pitao ga je komšija gde mu je tata, a on je rekao da je opet pijan i da ne može da dođe. Uzeo je jaja i otišao kao da se ništa nije desilo - ispričala je komšinica u šoku.

Prodavao stvari iz kuće dok je otac trunuo u podrumu

Dok je telo njegovog oca bilo skriveno ispod teške ploče i raznih predmeta u podrumu, mlađi Jožef je sistematski uništavao kuću. Povadio je i prodao radijatore za grejanje, nameštaj, pa čak i strujne instalacije. Posekao je i voćke u dvorištu koje je nekada bilo uzorno sređeno.

Iako je ranije važio za normalnog mladića koji je komšijama pomagao, ubacivao im drva i ugalj, meštani veruju da se promenio nakon teškog udesa motorom kada mu je pukla lobanja i nakon čega je bio u komi.

Razotkrivanje horora: Videle su se noge u podrumu

Zločin je otkriven u junu 2024. godine zahvaljujući upornosti drugog sina ubijenog čoveka i zabrinutih komšija. Policija je pretresom kuće pronašla telo u fazi raspadanja.

- Kada su digli podrum, kaže komšija da su se videle noge starijeg Jožefa. Jedva su digli poklopac, neka fosna je bila gore - izjavila je komšinica.

Prilikom hapšenja, ubica je pokazao neverovatnu hladnokrvnost, pitajući policajce da li može da ponese kobasice iz špajza.

"Ne pišite da mi je to brat"

Ključnu ulogu u otkrivanju zločina odigrao je drugi sin ubijenog čoveka, S. M, koji godinama nije živeo u toj kući, ali je posumnjao da se nešto strašno dešava. On je pre dve godine rekao da mu je mnogo teško i da bi "prvi presudio ubici svog oca".

- Ni slučajno ne pišite da mi je brat, jer je ono što je učinio našem ocu za mene je jako bolno - rekao je kroz suze sin ubijenog Jožefa.

Sumnju da nešto nije u redu mu je probudila informacija od komšija da brat pokušava da proda kuću.

- Odmah sam mu pisao i rekao da se kuća neće prodavati dok je otac živ. Već tada mi je bilo sumnjivo što dugo nema mog oca - rekao je tada.

- Otac nikada ne bi otišao negde bez reči ili digao ruku na sebe. Zato takve osobe kao što je ubica zaslužuju mnogo veću kaznu. Iako sam očekivao doživotnu, zadovoljan sam i sa ovih 20 godina, samo da mu više nikada ne vidim lice - rekao je sin žrtve nakon prve presude, naglašavajući da će zauvek negirati svaku vezu sa zločincem.