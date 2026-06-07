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Za razliku od makedonskog, crnogorski odlazak je kod mnogih Srba izazvao (ne)opravdani gnev. Zar da nas napusti narod koji je imao najviše koristi od Srbije i Jugoslavije? Broj Crnogoraca na najboljim mestima u vojsci, politici, diplomatiji, privredi i kulturi Jugoslavije i Srbije višestruko je prelazio broj Slovenaca, a srazmerno stanovništvu bilo ih je daleko više među rukovodiocima od Srba i Hrvata. A Slovenci su sve vreme finansirali četvrtinu i više saveznog budžeta.

Nesrazmera između doprinosa i uticaja je još više porasla u vreme SR Jugoslavije i SCG, kada su dajući nula sredstava Crnogorci popunjavali polovinu mesta u zajedničkoj državi i vojsci. Srbi su tako verovatno jedini narod u istoriji koji je finansirao raspad svoje države.

Promena identiteta jedna je od trajnih crnogorskih tradicija. Nema naroda u regionu koji je više menjao identitete i ideologije. Ejup Mušović je pisao o tome da su većina sandžačkih muslimana/Bošnjaka poreklom Crnogorci. A bivalo je i obrnuto. Muslimani su se tokom širenja crnogorske države vraćali na „veru prađedovsku“, retko silom, o čemu je pisao Šerbo Rastoder. Većina muslimana tih krajeva se pokrstila bez velike buke. Ostala su samo prezimena sa islamskim ili albanskim imenima u osnovi. U Crnoj Gori ima više takvih prezimena nego igde drugde. Potomci Šukrije, Dauta, Memeda, Muje i Bećira su postali Šukovići, Dautovići, Memedovići, Mujovići, Bećirevići...

Pravi praznik koji odražava današnji duh Crnogoraca je Petrovdanska skupština 12. jula 1941. godine, koju su organizovali italijanski fašisti i njihovi saradnici. Ona je poništila ujedinjenje sa Srbijom i proglasila obnovu Kraljevine Crne Gore. Princ Mihailo Petrović je odbio krunu u znak lojalnosti prema Jugoslaviji i kralju Petru.

Crnogorci su sutradan podigli proporcionalno najmasovniji ustanak u Evropi, Trinaestojulski. Podigli su ga zajedno komunisti i nacionalisti, delom kao i prosrpsku i prorusku reakciju na Petrovdansku skupštinu. Skoro svi partizani su te zime napustili Crnu Goru i činili su veliki deo boraca elitnih proleterskih brigada. To je manje od pet hiljada ljudi. Sve što je ostalo bilo je u četnicima. Preostali malobrojni komunisti progonjeni su kao zveri, što znamo iz knjiga Mihaila Lalića. Posle pada Italije, a pogotovo posle rata, svi su postali partizani.

Montenegrini razumeju istoriju kao švedski sto, uzimaju iz nje šta im je volja. Podgoričku skupštinu, koja je proglasila ujedinjenje Srbije i Crne Gore, proglašavaju nelegitimnom, a ujedinjenje aneksijom. A ulazak Boke u Crnu Goru ne dovode u pitanje, iako se Bokelji i Budvani nikada nisu izjasnili za spajanje ni s Kraljevinom, niti sa Republikom Crnom Gorom. A prvi su se od svih izjasnili za ujedinjenje sa Srbijom, 7. novembra 1918. godine.