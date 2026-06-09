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Još jedan „ivent“ je privukao moju pažnju.

Evo šta me je prenulo iz odmorske letargije. Sredinom maja tekuće godine na portalu časopisa Vreme - na koji sam zbog višedecenijske navučenosti povremeno svraćao - ugledah sledeći naslov: „Studenti objavili Memorandum: Bez Kosova i Metohije naš kôd gubi smisao“.

Pa lepo, pomislio sam pre nego što sam prekršio odmorsku apstinenciju i upustio se u čitanje ispodnaslovnih memorandumskih baljezganja, koja su - kako sam nakon letimičnog čitanja ustanovio - braća rođena baljezganja iz Protomemoranduma iz ‘86.

Prvo ćemo o Memorandumu iz ‘86. Desetinama puta sam ovde pisao da je Protomemorandum nepravedno ozloglašen zbog zločina za koji nije (direktno) odgovoran - mislim rat i posledična zločinstva - a da je premalo ozloglašen zbog zločina prema mišljenju, percepciji realnosti, obradi percipiranih podataka, pismenosti i elementarnoj estetici. Protomemorandum nije bio nikakav „uzrok“, nije bio čak ni „povod“ ničemu, Memorandum je bio lego kocka - narodski: vočić veselnik, koji napali kravu pre nego što je bik naguzi - u procesu stvaranja niza uzroka čija je posledica (između mnoštva ostalih posledica) bila otcepljenje Kosova i gubitak „našeg kôda“ (i smisla). Mnogo više od Memoranduma su na poslu buđenja i napaljivanja naroda imali novinari beogradskih novinčina koji su pisali zapaljiva „pisma čitalaca“ i napaljive „odjeke i reagovanja“, kao i nacionalno svesni upravnici srbijanskih pošta koju su sastavljali „telegrame podrške“ u skladu s direktivama.

Čim sam pročitao vest da su studenti objavili Memorandum, prva pomisao mi je bila: „Mora da je Lompar“, (koga je tekst u Vremenu prećutao) „negde u blizni Memoranduma“, vrlo je verovatno i da je memorandumova „politička pozadina“, a nije isključeno ni da je memorandum lično napisao. Pokazalo se da mi je prva misao bila u pravu. Kako sam se malo posle obavestio iz Danasa - koji nije prećutao Lompara - Lompar je doista „besedio“ na memorandumskoj tribini. (Uzgredna opaska: Mora da je Lompar negde načuo da ne karaju lepi nego uporni, pa budući da je i lep (smeh vrabaca iz offa) i uporan, ne odustaje od prezidencijalnih ambicija).

U odbranu studentskog memoranduma u istoimenoj kolumni je stala Danasova politička komesarka Jasmina Lukač, koja je apologiju započela sledećom rečenicom: „Studenti, njihovi plenumi koji vode pokret, mora da znaju kakvu moralnu paniku izaziva to kada se oglase manifestom o Kosovu i nazovu ga memorandumom.“