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Vest su svi čuli: na tribini Proglasa u Frankfurtu novinar tamošnjih Vesti Zoran Vicelarević, pošto je čuo izlaganja, u delu manifestacije određenom za komunikaciju s gostima pitao je kakav je program Proglasa. Tačnije, sudeći po snimku koji se društvenim mrežama proširio kao plamen, ustao je i, kad su mu dali mikrofon, kazao je: „A gde vam je program?“ Posle toga su mu prišli izvesni Aleksandar Bogdanović, gastarbajter iz Nemačke i organizator priredbe, i redari, pa ga povlačenjem za kosu (!) i udarcima u bubrege izbacili iz sale!

Gosti iz Beograda, sve borac do borca za demokratiju, odgledali su bez reči ovaj brutalni incident. I nastavili program kao da se ništa nije desilo. Dragan Bjelogrlić, biznismen, Katarina Petrović, major policije koja se odala politici, Zoran Kesić, suvi profesionalac jer „show must go on“, Miodrag Jovanović, profesor i studentski svedok, Tamara Dragićević, glumica (Nadica iz „Vojne akademije“), i Manjifiko, pevač.



A posle programa - sudeći po profilu učesnika, estradnog, s pevanjem i vicevima - Proglas je izdao saopštenje da bi gledaocima objasnio šta su videli.



Elem, kažu oni da im je glavna ideja bila da se građani u inostranstvu snažnije povežu s društvenim i političkim procesima u Srbiji i prestanu da budu samo posmatrači. (Da prevrću kontejnere u Frankfurtu? Malo teže, sudeći po onome što znamo kako nemačka policija gleda i kako reaguje na takve akcije.) Zatim, da se prikupe pare za aktivnosti Proglasa u zemlji. (Objektivno procenivši svoj kapacitet, Proglas je odredio cenu karata od 20 evra, što je na nivou bioskopske ulaznice s pićem, ali upola manje od Tee Tairović ili Ace Pejovića.) I na kraju, Proglas je rezimirao postignuća: u objavi na Instagramu stoji da je „u Frankurtu svako dobio priliku da postavi pitanje i iznese svoj stav... Veče je proteklo u atmosferi dijaloga, poštovanja i pažljivog slušanja.“



I tu se vraćamo na početak ovog teksta: ti se ljudi ne stide da u oči lažu! Narod kaže za takve: lažu, a ne stide se!

Proglasu, koji radi samo u sopstvenom interesu, stid je višak kao šesti prst na ruci.



Mada, ova je organizacija od samog početka invalidna. Formirana je u novembru 2023. da bi se pomoglo tadašnjoj opoziciji s Đilasom na čelu, ali već sledećeg meseca je doživela fijasko pošto se na Terazijama skupilo 10.000 ljudi. S pojavom studenata na političkoj sceni selebriti okupljen u Proglasu gurnut je sa scene, a pokušaj da se protesti akademaca uzmu pod svoje na skupu u Novom Sadu završen je još jednim neuspehom. Fakulteti u blokadi listom su se ogradili od Proglasa.



Ali živnuli su kad je postalo izvesno da je studentska lista fatamorgana. Inače, ako im je verovati, imaju oko 200.000 potpisa podrške. To je na nivou Nestorovića. Samo što je on sam, a ovih ima kao pleve, i svi su akademici, primadone, glumački prvaci, vic maheri, pisci...

Bivalo je kroz istoriju na ovim prostorima i jednoumlja, ali ovi su ga digli na novi nivo: na narodu je samo da pažljivo sluša! Valjda zato što je u Proglasu „elita“, „istaknute ličnosti“, prof., dr, mr...A morali bi da znaju da ni ovo što su u Frankfurtu uradili nesrećnom, radoznalom novinaru Vesti nije originalno.