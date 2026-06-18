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Zahvaljujući napretku vojne tehnike, Rusija je tokom vremena stekla i trećeg prijatelja - rusko ratno vazduhoplovstvo - proteklo je još neko vreme i Rusija je dobila i četvrtog, vrlo moćnog prijatelja, ruske nuklearne snage. I tu se lista ruskih prijatelja završava.

Srbski rusofili - i levi i desni - imaju mnogo sličnosti s drevnim beogradskim fićfirićima koji su pokušavali da uvećaju svoj ugled u kraju tako što su davali sve od sebe da se sprijatelje sa „žestokim momcima sa uzavrelog beogradskog asfalta“. Nekim fićfirićima je to i polazilo za rukom. (Neke od njih sam i lično poznavao.) Bila su to, da kažemo, vrlo asimetrična prijateljstva.

Drevni fićfirići su privilegiju prijateljevanja sa žestokim momcima plaćali tako što su žestokim momcima cepali drva, kupovali cigare i obavljali druge tehničke poslove - uključujući „držanje sveće“ (stariji će znati na šta mislim) - ili (zaguljenija stvar) tako što su, kad bi neki žestoki momak napravio sranje, pa umakao miliciji s lica mesta, odlazili u SUP i prijavljivali (priznavali) da su noći te i te, u to i to vreme, oni upravljali vozilom BG 124-233.

A posle, kad bi fićfirići izašli iz zatvora iz prijateljstva odležanog zbog dela koje nisu počinili, žestoki momci bi ih čašćavali pivom, tapšali po ramenima i govorili: „E, jesi laf, nema šta“.

Stotinama sam puta ovde pisao, straćio sam megabajte i megabajte - umalo, grešna mi duša, ne napisah megatone - na dokazivanje (tj. džaba krečenje) da mi (jebo ja nas) - sve da se Rusija najede gljiva ludara i odluči da se naprasno sprijatelji s nama - naprosto nemamo „visinu“ za prijateljstvo s Rusijom.

Najviše dokle možemo da dobacimo je da budemo kao drevni fićfirići koji će privilegiju bliskosti s Rusijom plaćati NIS-ovima, ali i raznim nematerijalnim koristima o kojima sam ovde višekratno pisao.

Kako bismo mi podneli rusku istoriju kad nismo u stanju da podnesemo ni sopstvenu, kad nijedan poraz i nijednu nesreću nismo u stanju da prebolimo i prevaziđemo, nego vekovima naričemo i kukamo do neba, za razliku od Rusa i Rusije, koji su preko glave premetnuli nemerljivo više nesreća i poraza, a da ni jedan jedini put nisu zakukali.

Vlažni san srbskih nacionalnih fićfirića (svih boja) - lična i nacionalna veličina - postiže se samo nadljudskim naporima, nadljudskim podnošenjem nevolja i nadljudskom rešenošću, koja - u slučaju Rusije - ne počiva ni na kakvom (fiktivnom) zadušnobapskom „zavetu“, nego na (nadnacionalnoj) političko-metafizičkoj ideji o Rusiji kao spasiteljici sveta.