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SAD su svetu donele ideju meritokratije i otvorile mogućnost da i oni rođeni u najvećem siromaštvu, zahvaljujući radu i upornosti, mogu dosegnuti najviše domete, bez obzira na poreklo, boju kože ili mesto odakle dolaze. Inspirisale su milione ljudi da pređu okeane u potrazi za slobodom i prilikom da izgrade bolji život.

Takođe, pored meritokratije, ključna ideja je bila i sloboda. Ona predstavlja fundament američke države i glavnu zvezdu vodilju njenog funkcionisanja. Nigde u istoriji se nisu stekli slični uslovi da toliko bogato prostranstvo postane teren za izgradnju i razradu tolikog spektra različitih ideja, i to ljudi koje niko nije diskriminisao na osnovu etnosa, vere, porekla ili jezika kojim govore. Nije slučajno što se i mnogi Srbi u Sjedinjenim Državama osećaju kao ravnopravni građani, jer prepoznaju i žive tu istu težnju ka slobodi.

Iako SAD imaju najduži ustavni i državni kontinuitet na svetu, to ne znači da su prethodnih dvesta pedeset godina prošle po jednom šablonu. Naprotiv, transformativni karakter ove države je i učinio da ona nađe svoje mesto u svakom svetskom poretku i iz svakog rata i krize ne izađe „samo“ sačuvana već i unapređena i ojačana u skladu sa svim izazovima koje različita vremena donose. Jedina, ali i najvažnija stvar koja je ista kao i sudbonosne 1776. godine je apsolutna i nepokolebljiva posvećenost idealima na kojima je država osnovana.

Ideje slobode vodile su i srpske ustanike i heroje kroz borbe za oslobođenje tokom 19. i prve polovine 20. veka, sa ciljem stvaranja moderne srpske države. Na sličan način na prostor tadašnje kneževine Srbije stiglo je na hiljade ljudi iz raznih krajeva upravo sa namerom da grade novu državu baziranu na ideji slobode. Upravo te vrednosti slobode i težnje za nezavisnošću od tuđe vlasti predstavljaju najprirodniju vezu između naša dva naroda. Kad je narod u Americi prepoznao da je dostigao maksimum razvoja, i da ga britanska jurisdikcija koči u daljem razvoju, uzeo je oružje u ruke i krvavo platio slobodu, koja je kasnije načinila Sjedinjene Države i najmoćnijom zemljom na svetu. Srpski narod je uočio sličan obrazac i nije platio ništa manju cenu. Srbija je postala slobodna zemlja, i konačno je dobila priliku da se približi Evropi i Zapadu, regionu kojem geografski i civilizacijski pripada.

Danas imamo novu priliku da tu civilizacijsku povezanost dodatno učvrstimo i institucionalizujemo kroz snažnije odnose naših država. Radujemo se početku strateškog dijaloga i verujemo da zajednička budućnost naših naroda nosi izuzetan potencijal, dok prošlost ne treba da nas sputava, već ohrabruje, jer koliko god da rane iz devedesetih bole, tako su i još strašnije muke iz Prvog i Drugog svetskog rata prebrođene upravo uz iskrenu i čvrstu podršku iz Vašingtona, i upravo uz iskreno partnerstvo sa SAD možemo da prebrodimo sve izazove i ispunimo sve potencijale koje budućnost nosi.