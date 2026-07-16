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na koji je došao da pripremi komemorativni skup povodom srebreničkog masakra, umlatilo Vladu Arsenijevića, dobrog pisca i čestitog čoveka, „jer da“ - kako su nažvrljali na okolnim zidovima - „serpski narod nije genocidan“.



Kao što je vernim čitaocima Famoznog i organima čaršijskog gonjenja poznato, moja neznatnost se već četvrtu godinu ne upušta u makabrična - u zavisnosti s koje strane Drine se posmatra - radosna/tragična lelekanja u povodima obljetnica srebreničkog masakra, „Oluje“ i bombardovanja Srbije, naprosto zato što se sve to pretvorilo u isprazni jednodnevni ritual, u nekrofilnu rutinu posle koje sve prekriva ruzmarin, snegovi i šaš dok ne kucne čas za Jovo nanovo.

Vlajsi sam poslao Viber poruku podrške, a na nekoliko adresa od kojih sam očekivao da će razumeti šta hoću da kažem odaslao poruku, od sorte koju sam svojevremeno odašiljao i preko Famoznog, a koja glasi: „Političke protestne skupove - ne samo ‘provokativne’, nego sve - nipošto ne upriličavati bez jakog obezbeđenja, bilo najamnog, bilo samoorganizovanog. Bez takvih obezbeđenja protestni i politički skupovi se ne organizuju ni u Norveškoj ni u Danskoj. Takvi skupovi su svugde lepak za sociopate“.

Takve besplatne pravne savete nisam davao - prvi sam dao zbog napada na Borka Stefanovića, zbog kojih su pokrenuti protesti „Stop krvavim košuljama“ - da bih huškao na tuče između eskadrona sociopata i protestnih obezbeđenja, nego upravo zato da takvih tuča ne bi bilo.

A evo zašto ih ne bi bilo, što reko Blic. Zato što će svaki sociopata dobro razmisliti da li da nasrne na protestni skup ako zna - a ima načina da sazna - da u slučaju nasrtaja i on lako može dobiti po pičci. Tako uostalom funkcioniše i ovaj guravi svet. Garant kakavog-takvog mira nije miroljubivost ljudske prirode, nego vojna sila kojom ova ili ona strana može uzvratiti na eventualni nasrtaj na nju.

To se u geopolitici zove „odvraćanje“, ne vidim razlog da se tako ne zove (i tako ne radi) u Srbiji. Što, opet, nije nikakva garancija da i u svetu i u Srbiji neki pičvajz povremeno neće izbiti. A zašto je tome tako, najbolji odgovor je dao Uncle Keith Richards: „Shit Happens.“

Naravno da je odgovornost za umlaćivanje Vlajse Arsenijevića momentalno svaljena na glavu Visokog Režima - na kojoj bi ostala čitava 24 sata - da se nije dogodio tvit Ljubomira Filipovića u kome je kolumnista portala CdM napisao da je Arsenijevića podjednako mogao napasti i neki Lomparov studentski aktivista, na šta je određeni Bojović - verovatno nova zvezda na nebu studenata koji pobeđuju - Filipovića uporedio sa „Ljiljanom Smajlović, Koštuničinom i Lomparovom Margaritom Simonjan“.