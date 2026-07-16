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Svakodnevno nas zatrpavaju besmislenim vestima o tome da je neko od nastavnika, profesora, radnika u određenim državnim preduzećima, pa čak i rukovodilaca, dobio otkaz, uz redovno naricanje nad sudbinom dotičnog i dodatak kako je to osveta vlasti jer je podržao studente. Nigde ni reč o tome da je nekom istekao ugovor i da država nije dužna da mu ga produži ukoliko smatra da nema potrebe za njegovim daljim angažmanom, ali nigde ni reči da je dotični zaustavljao proizvodni proces, da je blokirao rad preduzeća ili institucije u kojoj radi, a da je sve to činio suprotno zakonu i statutu samog preduzeća u kojem je bio zaposlen. Sve se svodi na to da je on podržao tzv. studente i da je zbog toga dobio otkaz, što je samo delimično istina. Onaj važniji deo, da je blokirao rad i onemogućavao normalno funkcionisanje državne institucije, o tome ni reči. Valjda se podrazumeva da je to nešto što je sasvim u redu. No, kako je i sam predsednik države najavio, a to se svakako sprovodi i, po njegovim rečima, smenjeno je na stotine onih koji su ozbiljno pokrenuli talas obojene revolucije unutar samog sistema, vreme odgovornosti je stiglo i svako mora da odgovara za ono što je činio.

Da je revolucija uspela, nema nikakve dileme da bi se revolucionari nemilosrdno obračunavali sa predstavnicima sadašnje vlasti. S obzirom na to da su najavljivali da će šišati do glave članove SNS, da će ih valjati u katranu, otimati im imovinu, lustrirati, zabraniti im bavljenje javnim poslom i slične budalaštine, sasvim je jasno na šta bi država ličila da su se ti zločinački umovi domogli vlasti nasilnim putem. Pošto je to propalo, pumpanje je prestalo, tj. uveliko traje ispumpavanje, a od same revolucije nije ostao ni kamen na kamenu, sasvim je prirodno i normalno da oni koji su taj talas mržnje pokretali budu smenjeni. Tako je to svuda u svetu kada revolucije propadnu.

Bogu hvala, danas odmazdi nema, niko ne ide u zatvor, čak i ako je činio neka krivična dela sa elementima nasilja, blokaderski tužioci ne žele da ih gone, a blokaderske sudije ih oslobađaju od odgovornosti. Ipak, tamo gde vlast može da utiče, a to je izvršna i zakonodavna vlast, sasvim je sigurno da oni njihova mesta koja su imali do sada jednostavno ne mogu da zadrže i tu nema niko pravo da se ljuti. Zašto bi vlast držala na poziciji direktora neke državne institucije osobu koja je terala zaposlene da idu u blokade? Naprosto, to nije logično i normalno. Isto je i sa fakultetima i generalno sa univerzitetom. Molim lepo, propalo je ono što ste naumili, univerzitet je državni, država ga finansira od narodnih para i tu nema mnogo diskusije. Svako ko je blokirao univerzitete i fakultete, ne bi smeo da opstane na dosadašnjim pozicijama.