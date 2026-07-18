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Pisac hoće da kaže da ne postoje nikakve nepravedne, autokratske, šta ti ja znam kakve sve ne države i vlasti, da postoje samo zaslužene, moguće - ponekad i obavezne - države i vlasti.

Naša država i naša vlast spadaju u grupu obaveznih, što će reći da je bilo apsolutno nemoguće da Visoka Vlast ne bude jedina moguća. A evo zašto je bilo nemoguće da ne bude jedina moguća: Zato što je 96% populacije Srbije, koje je uskratilo podršku Đinđiću, podršku - zahvaljujući Dontovom sistemu (ovo je zajebancija) - dalo Vučiću.

Kako su to dali podršku? Evo kako: tako što su podršku najpre dali Koštunici i Tadiću, koji su - dok se Đinđić još nije bio ohladio - na velika vrata vratili i površno „građanizovali“ Garašanin-Ćosić-Moljevićevu politiku i mic po mic je doveli do bankrota.

Ovo što „nikad ovako nije bilo“ počelo je neposredno posle Veličanstvenog mitinga za paljevinu ambasada, pljačku prodavnica sportske opreme i demoliranje Beograda u znak odmazde zbog otcepljenja Kosova. Hiljadama puta sam govorio i ako zatreba reći ću još hiljadu puta: za društvo koje ćutke, bez reči protesta - protestna okupljanja da ne pominjem - pređe preko razaranja elementarne ideje države (kakva je, da je), koje oćuti kad ga Novosrbin Kusturica nazove „pacovima“, ovakva Visoka Vlast je obavezna, a - uzgred - mnogo bolja nego što zaslužuje.

Poslednji put kad je nalik diumviratu Koštunica-Tadić žarila i palila po Srbiji - koja se bila izgubila u Kraljevini Jugoslaviji - na vlast su kao obavezna vlast došli Tito i partija. Jesu Tito i partija uneli malo reda u ovdašnji haos, ali je cena u ljudstvu i materijalu bila paprena, a ni red nije bio neki naročit.

Kao što je Ćosića i Ćosiće uveoke samo činjenica da nisu crnci spasla haškog kadiluka - njihovi kaunterparti iz Ruande nisu bili te sreće - tako je samo geografski položaj Srbije - njena prevelika blizina centralnoj Evropi - poštedeo Srbiju mračnijih postdiumviratskih scenarija. Doduše, nije bilo ni Tita ni partije na vidiku.

Znamo da ljudski rod u celini - a pogotovo Srbi - ne mari za obaveze, da uvek hoće više nego što je moguće i da bi „pobunjeni „ deo srbskog naroda voleo da Visoki Režim ne bude obavezan, a ako je moguće - ni moguć. Ali sad počujte šta će vam Uncle Bas reći: onaj ko je naumio da visoki režim učini neobaveznim i nemogućim, pak u tom smislu naumi da preuzme Visoki Narativ da bi ga potukao na domaćem terenu, morao bi znati da je glavni uzrok „ovoga što nikad ovako bilo“ - a bivalo je mnogo gore - upravo narativ, a ne narativov trenutni glavni dispečer.