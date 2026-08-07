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Budući da pojava vrhunac beleži početkom avgusta, neki su skloni da sve tumače udaranjem vrućine u glavu. Drugi pak smatraju da je stvar endemska - da je reč o pojavi koja je stalno prisutna na određenom geografskom području ili među određenom grupom ljudi.

Onako kako sifilis stalno postoji u sušnim i toplim seoskim predelima severne Afrike, tvrde oni, ustašluk je vezan za kraj omeđen Jadranskim primorjem, Murom, Dravom, Dunavom, Unom... za Hrvatsku.

I oni preko godine fini i krasni ljudi što brinu o čovekovoj okolini pa razvrstavaju otpad, dižu glas protiv ratova u svetu i posebno stradanja civila, što dolaze u Beograd i oduševljavaju se srpskim narodom i njegovim gostoprimstvom, zavide Srbima na boljim knjigama i boljim filmovima... uoči 5. avgusta osete odjednom da ih svrbi desni dlan i da im se mišići ruke blago grče, pa na dan kad je počela „Oluja“ skoro nekontrolisano izbacuju desnu ruku uvis i kliču „Za dom spremni!“

O političarima na vlasti da i ne govorimo. Samo ih strah od blama u međunarodnoj zajednici sprečava da tog dana ne dođu na posao u crnim uniformama. Žene ih zaustavljaju na vratima i gotovo im na silu oblače civilne sakoe... Toga dana blindirane funkcionerske limuzine kroz grad voze sporo i, mimo bezbednosnih protokola, otvorenih prozora, da narod čuje kako iz njih trešte Tompsonove pesme.

Petog avgusta Hrvatska slavi Dan pobede i domovinske zahvalnosti, ponosi se „Olujom“... vojnom akcijom u kojoj je sa ognjišta proterano više stotina hiljada Srba.

Trideset godina slavi se vojna operacija čiji je cilj Franjo Tuđman sažeo u rečenicu: „Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu!“ i zaklinje da će kad-tad taj zadatak biti izvršen.

Jer tada, 1995. godine, uprkos svoj surovosti - Srbi nisu nestali, Srba još ima! I ako je 5. avgust dan ustaškog ludila, ostali dani su dani nelagode i straha zbog preživelih Srba.

Ludilo je kad se ministar odbrane Anušić javno žali što je bio sprečen da učestvuje u „Oluji“ - mada nije jasno šta mu smeta da sad stane pred nekog Srbina u Zagrebu, Splitu ili Vukovaru i naredi mu da se hitno gubi u Srbiju... (Kad Anušić preti Vučiću da će „videti gde će završiti“, to je komika.)

A nelagoda i strah su kad predsednik Hrvatske jadikuje što su Francuzi bolje vojne avione prodali Srbiji nego njima i kad premijer traži veći budžet za odbranu kako bi Hrvatska mogla da parira Srbima.

A kad predsednik Srbije u Mrkonjić Gradu izjavi: “’Oluja’ nije bila nikakva veličanstvena pobeda, već strašan zločin, etničko čišćenje i proterivanje stotina hiljada ljudi s njihovih vekovnih ognjišta samo zato što su nosili srpsko ime i prezime. Srbija više nikada neće saginjati glavu pred onima koji misle da se na tuđoj nesreći i krvi nevinih može graditi budućnost“, reakcije hrvatskih političara i medija su - nemoć.

Jer Vučić im je rekao istinu u lice. Saopštio im je dijagnozu i tok bolesti. Na njima je da se leče ili ne leče.