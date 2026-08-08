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Uvreme godišnjica zloglasne „Oluje“ često se podsećamo da je to najveće etničko čišćenje u novijoj istoriji, u kome je Hrvatska učinila da nestane čitavo stanovništvo s trećine njene teritorije.

Na Kavkazu, u oblasti Nagorno-Karabah, od početka devedesetih odvijala se uporediva tragedija jermenskog naroda. Nagorno-Karabah, ili Arcah, kako ga Jermeni zovu, boljševičkim crtanjem granica zapao je u Azerbejdžan. Za razliku od Srba u Krajini, Nagorno-Karabah je imao određenu autonomiju unutar azerbejdžanske sovjetske republike. Kada se raspadao Sovjetski Savez, Jermeni nisu želeli da ostanu na milost i nemilost Azera, naroda koji je veoma srodan s Turcima. A znamo da je turski genocid nad Jermenima jedan od prvih i jedan od najmasovnijih genocida savremene istorije. Početkom devedesetih godina Jermeni su vodili vrlo uspešan rat protiv Azerbejdžana, pa su čak uspeli i da obezbede širok koridor do same Jermenije. Ruska vojska je u početku bila neutralna, a 2020. godine je zaštitila veoma umanjeni Lačinski koridor i zaustavila dalje nadiranje azerbejdžanske vojske. Međutim, tri godine kasnije Jermeni Arcaha su prepušteni sami sebi. Ne samo da su ih ostavili Rusi, zaglavljeni u blatu istočne Ukrajine, već ih je napustila i matična zemlja Jermenija.

Ovaj rat iz 2023. će ući u istoriju kao prvi rat u kom su masovno korišćeni dronovi. Prognano je bukvalno celokupno jermensko stanovništvo. Od 120.000 do 150.000 ljudi, u Nagorno-Karabahu je ostalo manje od hiljadu. Procentualno, etničko čišćenje arcaških Jermena je bez premca. Međutim, ako se u obzir uzmu ukupan broj prognanih i veličina očišćenih teritorija, Azeri mogu samo da zavide Hrvatima. Samo je zapadni deo Republike Srpske Krajine bio veći od celog Nagorno-Karabaha, čak ako se uključe azerbejdžanski delovi pripojeni posle jermenske pobede 1994. godine. Broj prognanih Krajišnika je bio dvostruko veći od svih stanovnika Arcaha.

Više puta sam pisao o prilično apsurdnoj prirodi hrvatskog veličanja „Oluje“. Hrvati taj događaj slave kao veliku vojničku pobedu, a nadvladali su vojsku bez oružja, bez podrške, uz pomoć najveće svetske sile SAD. Pobedili su predsednika koji je bio magacioner i vojskovođu koji je bio komandir milicije u gradiću. Posle neko kaže za Srbe da su mitomani. A mi smo u istoriji pobeđivali careve i velike evropske vladare.