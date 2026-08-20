FAMOZNO: NEMOĆI KRITIKE
Moram vas razočarati. Nije bilo pičkaranja, nije bilo napušavanja, iako je bilo situacija koje su zasluživele i pičkaranje i napušavanja.
Na kritike mog nekritikovanja Vučića uzvraćao sam 1. kontrakritikama sa amvona Famoznog, 2. višekratnim, zapravom papagajskim skretanjem pažnje da je za moju neznatnost prihvatljiva samo Visoka Kritika sa liberalno-demokratskih pozicija - kakva je to pozicija saznaćete kasnije - i da joj ne pada na pamet da se odaje Visokim Kritikama u horu kola srpske braće i sestara (raznih boja) i dilbera/ki koji/koje 1. pojma nemaju šta je politika uopšte, koji 2. uspenije Visokog Carstvija doživljavaju kao kosmičku nepravdu, umesto kao logičan ishod viševekovnog tumaranja po bespućima povijesne zbilje, i treće - najvažnije - što su svi Visoki Kritičari (kojima je legion ime) radili (i još rade) na poslovnoj politici mog omiljenog književnog junaka Ostapa Ibrahimoviča Bendera - „ideje moje, benzin vaš“.
Našim posebnostima prilagođena Benderova poslovna politika glasi: „Politička kritika Vučića naša, politički posao strmopizđavanja Vučića i uspostavljanje ‘boljeg života’ vaš.“ Baš lepo smišljeno, gotovo kao Ostapovo. Samo, ko da se lati posla? Opozicione stranke - koje sam plajpičio više nego što su zasluživale, jer su bar digle dupeta i registrovale stranke - sve i da su imale precizno formulisane i profilisane politike - a nisu - malo su šta mogle uraditi sa članstvom čija brojnost ne premaša broj prodatih primeraka opozicionih nedeljnika.
I evo, teče već i četrnaesta godina Visokog Carstvija, a kritičarima/kama ne dolazi iz dupeta u glavu - i malo je izgleda da će im ikada doći - da politike, makar bila i srpska, nema bez političkih stranaka, a da političke stranke imaju onoliko snage i političkog uticaja koliko je brojno i koliko dobro organizovano njihovo članstvo i simpatizerstvo.
Sad će drkadžije da graknu: a zašto se ti nisi učlanio u neku stranku, da daš svetao primer, po čemu si ti bolji od onih koji samo kritikuju i čekaju da im neko drugo donese „bolji život“. Ko kaže da se nisam učlanio? Samo sam i u toj stvari, skupa sa strankom/pokretom) džaba krečio.
Moja neznatnost je odavno član Građanskog demokratskog foruma, pokreta nastavljača politike Đinđićevog DS i LDP (pre nego što je Čedomir prolupao). To baš i nije poznato iz sledećeg razloga. Na izborima 2023 - iako politika GDF nije bila nepoznata širokoj javnosti - GDF je u koaliciji sa Novom strankom dobio nešto više od pet hiljada glasova. Statistička greška, šta reći.
Sad će ultrakritičari neprejebivci reći: pa da, učlanio se u beznačajnu stranku, glumata opoziciju i ne kritikuje Vučića. Takvima odgovaram: da GDF-ova politika nije eliminisana od strane svima znane N. N. gospode - među kojom nije bio Vučić, kritika Vučića ne bi bila ni potrebna.