Zorzi, inače višegodišnji novinar i urednik u brojnim redakcijama, posebno televizijskim. Inače, tip je ultraopozicija, što bi se reklo, baš žestoko protivnik vlasti, ali ne onaj koji je protivnik zato što mrzi vlast, već iz njemu opravdanih razloga, uz argumente koje iznosi i koji nisu nikako za zanemarivanje kada ih stavi pred vas. Generalno, njegov podkast je antirežimski, što se svakako može videti i po gostima koji tamo dolaze, mada, ruku na srce, ljudi iz SNS se bar dosad nisu odazivali na njegove pozive, što smatram greškom. No, da ne dužim dalje o samom gostovanju, koje je za mene bilo ozbiljan izazov i za koje sam se u svakom pogledu, posebno onom psihičkom, veoma pripremao, jer nisam želeo da upadnem u neku zamku ovog veštog novinara, što bi svakako moglo da bude dobra municija drugim opozicionim medijima da čereče kako mene, tako i stranku kojoj pripadam. Ono što se posle emitovanja emisije na njenom Jutjub kanalu dogodilo priča je za sebe. Oni koji su do juče poštovali lik i delo novinara Zorića, a mahom su to bili opoziciono nastrojeni ljudi, posebno tzv. studenti ili, kako ih mi nazivamo, „blokaderi“, počeli su da pišu najgore gadosti u komentarima prema čoveku, a neki su rekli da će prestati da prate njegove emisije. Količina mržnje kod tih ljudi je fascinantna, da oni počnu da mrze čoveka koji je po političkom razmišljanju na njihovoj strani, ali oni ga odbacuju jer je ugostio mene. On je preko noći postao ćaci, plaćenik, SNS novinar, Vučićev bot, režimska hulja... Podkast mu, naravno, bar po mišljenju blokaderskih sveznalica, plaća niko drugi do sam Vučić. U svakom slučaju, mučeni Zorzi je razapet i ocrnjen kao da je u najmanju ruku član Glavnog odbora SNS, te koliko god kada bi se sada upinjao da objasni svoje antirežimske stavove, niko mu od tih ludih ljudi neće verovati u njegovo opozicionarstvo. Čovek je završio novinarstvo na FPN i tada je valjda učio, dok je taj fakultet ličio na fakultet, da je u novinarstvu uvek sveto pravilo da se čuje mišljenje svih strana. Poenta je samo da li si za nas ili si protiv. Novinar, po onome kako zagovaraju blokaderi, može samo da bude propagandista. Onaj koji zahteva debatu, sučeljavanje mišljenja, pozivanje svih aktera na političkoj sceni, taj mora da bude diskreditovan i izopšten. Koliko god da novinar Zorić veruje da će i neko sa tzv. studentske liste da bude njegov gost kada se ta lista obelodani, baš zato što sam mu ja bio gost u podkastu, rekao sam mu da mu se niko od njih neće odazvati, jer njihov cilj nije debata niti polemika. Njihov cilj je revolucija, a sve dok revolucija teče, bar je tako zamisao blokadera, razgovor sa neprijateljem ne dolazi u obzir. Svi smo mi za njih neprijatelji revolucije, a najviše mrze one koji su kolebljivci, tj. one koji su kao protiv vlasti, ali bi želeli, što je normalno dabome, razgovor i normalne političke odnose. Oni imaju svoj paralelni svet u kome nema mesta za one koji imaju bilo kakve drugačije poglede od onih koje su oni zacrtali da se po njima živi i radi. Zato je njihov napad tokom perioda kada su blokade bile u zenitu najžešće bio uperen prema onima koji nisu za vlast, ali nisu ni za revolucionarne metode. Otuda, ako bi takvi došli do vlasti, za Zorzija posla više ne bi bilo. Verovatno ni normalnog života, jer on je sada za njih režimski plaćenik. Elem, samo se uzmite u pamet, stavite prst na čelo i zapitajte se da li biste voleli da takvi sutra vode Srbiju.