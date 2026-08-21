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Ja ću kritiku Stojkovićeve kritike famoznih kritika započeti kritikom monomanije, za koju moja vredna saradnica AI kaže da je „preterana i dugotrajna zaokupljenost jednom idejom, temom, osobom ili ciljem do mere da potiskuje sva druga interesovanja“. (Nije naodmet napomenuti da i psihijatrija ima štošta da kaže o monomaniji.)

O monomaniji srpskog stila biće više reči u našoj sutrašnjoj kolumni posvećenoj kulturi monomanije. Sada prelazimo na meritum: Na Stojkovićevu Iks kritiku mojih kritika.

Stojkovića je očigledno duboko pogodila moja najmanje deset godina stara tvrdnja, po stoti put ponovljena u intervjuu za Radar, da „Vučić nije Srbiju naspravio ovakvom, nego da je samo pokazao kakva jeste“, pak je presavio tastaturu i načuketao da je inkriminisana tvrdnja „šarlatanska“ jer „negira ulogu institucija u kreiranju društva“, da su „upravo takva posmatranja fundamentalni razlog zašto jedno društvo propada“ i da „uz to ovakva posmatranja imaju za cilj da aboliraju Vučića“.

Dakle, Stojkoviću je sve jasno: ovo „društvo fundamentalno propada“ zbog mojih pisanija, koja uz to imaju za cilj da „aboliraju Vučića“. Ima li Stojković neko nešarlatansko mišljenje? Naravno da ima. „Društvo je“, kaže, „odraz kvaliteta njegovih institucija“. Ali čekajte, zar to isto već godinama ne govori i ne piše i moja neznatnost, koja je možda hiljadama puta napisala da je srpsko društvo u ovakvom čemernom stanju zato što su njegove institucije od osnivanja bile puke makete i transmisioni mehanizam ličnih moći srpskih jakih ljudi decenije, a takođe je pisala - sve dok se i sama sebi nije počela podsmevati - da je jedni način izlaska iz 150-godišnjeg odlaganja krize sazivanje ustavotvorne skupštine, redefinisanje državne politike i formiranje nezavisnih institucija.

Stojkoviću i njegovoj monomaniji naravno da nema smisla dokazivati da Vučić & Co nisu ušli u neke solidne, nezavisne institucije - pa ih raspičkao - nego su ušli u Miloševićeve polusatrunule makete, s kojima je Koštunica - koji je u toj stvari bio samo spoljni momak jedne prijateljske strane sile - uspostavio državni kontinuitet po cenu Điđićevog leša.