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Bio je to tektonski poremećaj u kome se našao praktično ceo svet, ne samo u zdravstvenom već i u političkom, ekonomskom, sociološkom i psihološkom smislu. Ljudski rod je tada shvatio koliko je, uprkos neverovatnim dostignućima medicine postignutim vek i po unazad, i dalje krhak i nemoćan pred mnogim izazovima.

Već na jesen 2020. godine imali smo sukob između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu, prvi oružani konflikt u kome su u većim razmerama upotrebljeni dronovi u vojne svrhe, što je, pokazaće se kasnije, u znatnoj meri promenilo fizionomiju ratovanja. Februara 2022. godine počeo je rusko-ukrajinski rat, najveći vojni sukob na tlu Evrope od završetka Drugog svetskog rata (procene su da je do sada ubijeno, ranjeno ili nestalo preko 1,5 miliona vojnika), koji i danas traje i za koji teško ko može predvideti kada i kako će se završiti. Nismo dugo čekali ni na konflikt većih razmera na Bliskom istoku, koji se od sukoba Izraela s Hamasom u Gazi od 2023. prelio u otvoreni američko-izraelski napad na Iran 2026. godine, s nažalost velikom mogućnošću da na tlu Sirije dođe do direktnog vojnog obračuna Izraela i Turske. Svi pomenuti konflikti prete da eskaliraju u nuklearne ratove s nesagledivim posledicama.

Evropske zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke krenule su u proces strahovitog naoružavanja, a u tome ih prate i srednje sile poput Poljske i Rumunije. Po dolasku na vlast američkog predsednika Donalda Trampa desile su se mnoge do tada nezamislive stvari - od direktnih pretnji SAD da će zauzeti danski Grenland pa sve do pitanja opstanka SAD unutar NATO, pa čak i UN (koje bi, sudeći po Trampu, trebalo da zameni njegov Odbor za mir). Kina, s druge strane, nezadrživo grabi ka mestu svetske supersile na mnogim poljima, a posebno u oblasti veštačke inteligencije, gde trenutno drži čak 60% patenata. Kineski humanoidni roboti razvijaju se munjevitom brzinom, a jedan od njih je nedavno oborio rekord Juseina Bolta u trčanju na 100 metara. Čak dva miliona robota danas radi u kineskim fabrikama, što govori u prilog tome da robotizacija privrede (ali i društva) više nije stvar naučne fantastike, već realnost kojoj svedočimo. Malo je onih koji, međutim, u vrtlogu ratova, sankcija i kriza na globalnom planu imaju vremena da čuju reči britanskog nobelovca i „kuma“ veštačke inteligencije Džefrija Hintona, koji upozorava da ta tehnologija postaje svesna i da, ukoliko u sklopu nje ne razvijemo empatiju prema ljudima, možemo jednog dana biti zbrisani s lica planete Zemlje.