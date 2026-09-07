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- „Ako je ustav lopovski, kako da sve drugo ne bude lopovsko“ - postala viralna na X-ovima i fejsbucima i ostalim platformama, od kojih za neke nikad nisam ni čuo.

Dok sam pisao tu rečenicu, učinila mi se kao kafanska doskočica, ali budući da naše današnje kolumne nisu seminarski radovi iz ustavnog prava, nego zajebantski novinski tekstovi, pomislio sam da i takva kakva je, može da prođe.

Osokoljen, međutim, društvenomrežnom viralnošću inkriminisane rečenice, dokonao sam da je ta rečenica - uprkos tome što faktički jeste kafanska doskočica - sasvim primerena temi, što će reći maratonskom lopovskom referendumu.

A evo i zašto, što reko - ali ovoga puta ne Blic, nego Ištvan Bibo, autor čuvene studije „Beda malih istočnoevropskih naroda“. Evo šta kaže Bibo. U takvim zemljama, među kojima je naša kao i vazda lider - iz razloga u koje zbog karakterologije ne možemo ulaziti - bujaju najhaotičnije i najmutnije političke filozofije i najnezgrapnije političke laži, kakve se u društvima zdravog razvoja ne mogu ni formulisati, a kamoli bilo koga u njih ubediti.

„Mutna“ (po meni imbecilna) politička filozofija i nezgrapna politička laž koje su pokrenule ustavni referendum - da će, naime, referendumski ustav „sačuvati naše Kosovo“ - bile su toliko imbecilna filozofija i toliko nezgrapna laž da nisu ubedile ni trećinu građana Srbije - koje se inače daju ubediti da je pomračenje Sunca opasno po zdravlje - da dignu dupeta i da na listiću zaokruže DA.

Budući da je jedan od osnovnih postulata mutne imbecilne politike stav da mi možemo i ono što ne možemo, referendum nije imao šanse da propadne. Da bi se namakao procenat od 51%, referendum je najpre produžen na dva dana, potom su deesesovski aktivisti moljakali slučajne prolaznike da svrate na glasačko mesto i zaokruže DA, onda je sa smrtne postelje podignut patrijarh Pavle i na nosilima donesen do biračkog mesta broj taj i taj da i on potpomogne pravednu borbu. Na kraju su radnici JP „Beograd put“ lopatama ubacivali listiće u glasačke kutije.

Doneti na takav idiotski, u suštini seosko-lakrdijaški način, najviši državni pravni akt, koji treba da bude sekularno sveto pismo, za pažljive posmatrače - među koje je spadala i moja neznatnost, koja se obilno osrala po referendumu i referendumskim lopovima - bio je veoma loš znak vremena i predznak žestokog sranja, koje je ubrzo i usledilo, dočim se motiv referenduma - lažna država Kosovo - oglušila o ustav i ostala otcepljena.