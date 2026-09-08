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Sledstveno mi je sabajle u ponedeljak moja X-Udba prosledila informaciju da je određeni andrej10770208 na svom X nalogu zapandrčio odlomak mog teksta „Mladić, jedna priča“, publiciranog na portalu CdM, citiram:

„Da je junak naše priče - Ratko Mladić probao da radi u Hrvatskoj ono što je radio u Bosni, ne bi to dugo radio. Brzo bi bio uklonjen krstarećim projektilom, što otvara jedno neprijatno pitanje koje nikad nije postavljeno, zašto mu je, onda, tolerisano da radi ono što je radio u Bosni i da rad kruniše Srebreničkim genocidom. Odgovor na to (nikad postavljeno pitanje) jednostavan je. Kolektivni zapad - da upotrebim u ovoj stvari primeren termin ruske propagande - naprosto se nije mogao pomiriti sa postojanjem države sa muslimanskom većinom u neposrednoj blizini srca Evrope.“

Ispod citiranog odlomka X-Udba je priložila i odjek i reagovanja stanovitog GoxijaPetroxia, očigledno neprejebivca, koji je napravio sledeće pitanje, citiram: „Šta misli“ - Goxy misli šta ja mislim - „o naporu Zapada da agresijom stvori zemlju sa izrazitom muslimanskom većinom zvanom Kosovo.“

Evo šta mislim. Po prvoj tački, mislim isto što i vrapci u Briselu i Vašingtonu (od kojih sam to i čuo). Da je nefunkcionalna, dejtonska BiH skrojena daleko i od BiH i od Srbije, sa idejom da se osujeti formiranje jedine evropske države sa muslimanskom većinom i da je u tako skrojenu BiH ugrađena Republika Srpska, koja će BIH činiti dodatno nefunkcionalnom. To, kako rekoh, znaju i dejtonski vrapci, iako to, naravno, nije zvanična verzija. Zvanična verzija zvuči tako da je priviješ na ranu. Ali to je diplomatija, koja u prevodu sa grčkog sama za sebe kaže da je „dvostruko znanje“.

Ne bi, naravno, zapadne diplomatije ni pod mukama priznale da su koncipirajući politički sistem posleratne BiH bile motivisane preventivnom islamofobijom, ali to će vam off the record svaki zapadni diplomata reći.

Idemo na drugu tačku. Zašto je Zapad „uložio napor da agresijom stvori zemlju sa izrazitom muslimanskom većinom, Kosovo? Iz istog razloga zbog koga je u nefunkcionalnu BiH ugradio RS, samo sa obrnutim predznakom, u datom slučaju da Srbija ne bi bila funkcionalna. Za svaki slučaj, Zapad je na Kosovu instalirao kontrolni mehanizam - Bondstil - a Albaniju primio u NATO. (Da je Srbija to blagovremeno učinila, Kosovo se nikad ne bi ni otcepilo.)

Zapad je znao - a Srbija to nije ni krila, naprotiv, telalila je to i urbi i orbi - da će otcepljenje Kosova izazvati amok i pometnju koji će trajno onesposobiti Srbiju da se sastavi sama sa sobom, a kamoli da - osim na papiru i u političkim govorancijama - ponovo krene u ujedinjenje Srba svih i svuda.