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Automobil XY kandidata na Studentskoj listi oštećen je noćas u Beogradu, ispisane su reči SNS i Vučić. Kako N1 saznaje, sve je to oko dva časa posle ponoći ugledao sasvim slučajni prolaznik koji je inače član dorćolskog Zbora i koji je za ovu televiziju izjavio da je video grupu momaka s kapuljačama i jaknama s jasnim oznakama SNS. Prvih 10 sa liste Studenti pobeđuju poslali su otvoreno pismo EU u kome su zatražili istragu evropskih policajaca jer, kako kažu, „ne veruju Vučićevim srpskim policajcima“. Oni su dodali i da će čim pobede rasfomirati MUP Srbije i njegove nadležnosti predati policajcima iz Hrvatske.

Nova S, 2. oktobar

XY novinaru N1 jutros je u liftu zgrade u kojoj živi prišao stariji čovek, procenjuje se oko 88 godina, rekavši mu „vi ste izdajnici“ i zapretio mu je podignutim štapom. Novinar je, kako prenosi televizija na kojoj radi, zbog ovog bestijalnog napada zatražio psihološku pomoć u obližnjem domu zdravlja.

Oglasila se i predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever i oštro osudila mučki napad snažnog muškarca na nejakog novinara N1. - Ovo je delo samog Vučića. U redu, ne lično njega, ali kao da je on to sam uradio, pošto znamo da su penzioneri njegovi glasači - mudro je zaključila Sever.

Danas, 9. oktobar

Novi napad, ali sada na listu Autentične Vračar-Pariz desnice. Kako prenosi novinarka Danasa kojoj se lider poverio, dok je mirno ispijao vegan frapućino, prišla mu je grupa domaćina s Kalenić pijace i na tečnom francuskom preteći rekla: „Quand me rendrez - vous passport francais?“ Kako je naveo, zgrožen njihovim ruralnim izgledom, kratko im je odgovorio „Jamais, car je suis un grand Serbe.“

Insajder, 17. oktobar

Šokantno, opet napad!

Starica (84) prišla je prvom na listi Studenti pobeđuju dok je bio u toku skup „Ne mrači - podržava nas i Tači“ i drsko ga je upitala „Da li si se na popisu izjasnio kao Crnogorac?“ Na svu sreću, prvi na listi Studenti pobeđuju je bio okružen desetoricom ratnih veterana koji su ga odbranili i primenom samo male fizičke sile nasilnicu (84) poslali u Urgentni centar.

N1, 23. oktobar

Izborna tišina je počela, ali teror nad listom Studenti pobeđuju ne staje, prenosi ova nezavisna televizija. Jutros je, naime, kandidatu s te liste profesoru J. tetkica na Filozofskom fakultetu dala kantu sa četkom za pranje podova i zamolila ga da joj pomogne. - Ovo je strašno, ja sam elita, a ne Vučićev glasač, kao neka tetkica, pa da prljam svoje ruke manuelnim radom - rekao je gospodin J. sa Studentske liste.

Ubrzo je stigao i odgovor sa Iks naloga Studenti u blokadi: Skandalozno je kako Vučić potcenjuje najveće umove današnjice i traži im da rade! Podrška profesoru J.! Još dva dana i svi vi bezubi, krezubi, tetkice, paori, radnici, neurbani, penzosi, svi koji niste naša elita Vračar historical, Dorćol Menhetn i Stari grad centar Novi sad ekipa - idete u zatvore!

25. oktobar, 22.15 - stigli su izborni rezultati: 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - 50,7% 2. Studentska lista studenti pobeđuju - 34,2%