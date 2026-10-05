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Dvadeset i šesti 5. oktobar po redu posle Petog oktobra iz dvehiljadite, posle koga, navodno, nije osvanuo 6. oktobar, koji - ni 5. ni 6. oktobar - neće biti teme naše današnje kolumne, kao što nisu bila ni prošlog 5. oktobra.

Ali ako meni nije tema, ima kome jeste. Dačiću na primer. Ne kaže uzalud „naš narod“: koga su zmije ujedale, taj se i guštera plaši. Kao čovek iz naroda i poklonik narodnih mudrosti, Ivica Dačić - koga je petooktobarska guja nakratko ujela za srce (dok mu JexS Tadić nije „obajao“ ranu) i koji na predstojećim izborima nastupa pod sloganom „faktor stabilnosti“ - osetio se pozvanim da na nekom predizbornom skupu preventivno izjavi da je 5. oktobar bio „najveće iznevereno očekivanje i najveća prevara u istoriji Srbije“ i poručio da „ne smeju da dozvole novi 5. oktobar i pobedu blokaderske liste“.

Saglasan sam s „faktorom stabilnosti“ da je Peti oktobar bio velika prevara, ali Faktor Stabilnosti je poslednji koji bi trebalo da se žali - i plaši novim 5. oktobrom - jer su petooktobarski prevaranti, znate na koje mislim, česti su gosti Famoznog, sačuvali državni kontinuitet s režimom u kome je faktor bio portparol i bitno doprineli da i u prevarantskom i svim potonjim režimima solidno avanzuje.

Umesto dvadeset šeste petooktobarske komemoracije, teme naše današnje kolumne biće kolumna naše prijateljice, čuvene političke filozofkinje Jasmine Lukač, i (verovatno u sutrašnjem broju) ko zna koje po redu pismo našeg prijatelja, prijatelja studenata, dobronamernika koga sam u poslednje vreme zapostavio, čija pisma, grešna mi duša, nisam redovno čitao, a kako stvar stoji, izgleda da njegova pisma nije čitala ni protestna studentarija, kojima su primarno upućena, ali o tom - potom.

Najpre Lukač. Jedan od prijatelja iz moje kafanice onomad mi je skrenuo pažnju na recentnu kolumnu naše prijateljice Lukač, ja sam pak - znajući da i moj kafanski prijatelj filozofkinju čita isključivo u slučaju krajnje nužde - zaključio da u inkriminisanom tekstu mora biti nečeg znakovitog, pak sam u bespuću internetske zbilje pronašao tekst naslovljen - pazi sad - „Vučićev režim bez Vučića“ - i podvrgao ga kritičkoj metodi „close reading“.

„Vučićev režim bez Vučića“, to mu dođe kao mačka bez brkova ili - još bolje poređenje - ćevapčići bez mesa. Živo sam se zainteresovao šta je spisateljica htela (a po običaju nije umela) da kaže. Šta je, recimo, htela da kaže rečenicom istrgnutom iz konteksta - što ništa ne menja na stvari jer su sve rečenice u smušenom tekstu izvan bilo kakvog konteksta - citiram: „Kao i u zreloj fazi Titovog režima, Vučić može biti bez formalne uloge, režim će ipak nastaviti da traje“.