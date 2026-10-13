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Ona je ključni mehanizam kojim jedna suverena zajednica odlučuje gde će akumulirati višak vrednosti, a gde će svesno investirati u buduću produktivnost. Iz moje perspektive, fiskalna politika nije ništa drugo do ogledalo prioriteta jednog društva: ona nam nepogrešivo govori da li država gradi bedem za budućnost ili proždire sopstvenu supstancu da bi prehranila sadašnji trenutak. 1.Prihodi kao porez na uspeh

Fiskalna politika počinje na prihodnoj strani – kroz poreze. Akademski gledano, porezi su neophodno gorivo za javne funkcije. Ipak, moramo biti hirurški precizni: svaki porez je direktna ekstrakcija kapitala iz ruku onih koji stvaraju vrednost. Uzima se porez na imovinu, porez na plate, porez na dividende, PDV, porez na dobit… U Srbiji, kao i u većem delu Evrope, fiskalni sistem se često oslanja na visoko opterećenje rada i potrošnje. Sa stanovišta efikasnosti, to je mač sa dve oštrice. Ako je poreska politika preagresivna, ona postaje kazna za uspeh. Ona destimuliše najproduktivnije delove društva i gura kapital u sivu zonu ili u druge jurisdikcije. Prava umetnost fiskalne arhitekture nije u tome koliko možete uzeti, već u tome kako da postavite sistem tako da poreska baza raste prirodno, kroz ekspanziju poslovanja, a ne kroz povećanje nameta. Država koja kažnjava svoje preduzetnike visokim porezima zapravo vrši ekonomsku eutanaziju sopstvenog motora razvoja. 2. Rashodna strana: Investicija ili nešto drugo

Suština fiskalne politike ne leži u tome koliko država prikupi, već kako taj novac alocira. Ovde dolazimo do najosetljivijeg dela: strukture javnih rashoda.

Postoje dve vrste državne potrošnje: Investiciona potrošnja: To je kapitalni budžet usmeren na infrastrukturu, energetiku i digitalizaciju. To su projekti koji smanjuju "trenje" u privredi. Svaki dinar uložen u moderan put ili stabilnu energetsku mrežu ima multiplikativni efekat – on omogućava firmama da budu brže i jeftinije.

Tekuća potrošnja: To su plate u javnom sektoru, penzije i subvencije. Iako društveno neophodni, ovi rashodi su sa stanovišta čiste ekonomske efikasnosti "hladni pogon". Nekada fiskalna politika u Srbiji često služi kao instrument za održavanje socijalnog mira. Kada se ogroman procenat budžeta troši na izdržavanje neefikasnog birokratskog aparata, mi imamo posla sa operativnim parazitizmom. Svaki dinar koji ode na administrativnog radnika koji ne dodaje vrednost sistemu, jeste dinar oduzet od inovacija ili obrazovanja. Fiskalna disciplina znači imati hrabrosti da se odrežu neproduktivni delovi sistema kako bi se nahranili oni koji vuku napred. 3. Deficit i dug: Kupovina vremena na tuđi račun

Fiskalna politika se neretko oslanja na budžetski deficit – situaciju u kojoj država troši više nego što prihoduje. U akademskim krugovima, to se opravdava "kejnzijanskim podsticajima". Međutim, u realnom svetu, deficit je samo drugo ime za dug.

Kada država svesno ulazi u deficit da bi finansirala kapitalne projekte u kriznim vremenima, to je legitimna poluga. To je kupovina vremena radi postizanja većeg nivoa efikasnosti u budućnosti. Ali, ako se deficit koristi za pokrivanje tekućih rupa u budžetu, to je put u dužničko ropstvo. Srbija mora biti svesna da svaki evro deficita danas znači manju fiskalnu širinu sutra. Fiskalna politika bez discipline nije politika, već kockanje sa budućnošću generacija koje dolaze. 4. Fiskalni impuls i regionalni kontekst Srbija se 2026. godine nalazi u specifičnom geopolitičkom i ekonomskom okviru. Naš fiskalni prostor je ograničen globalnim kretanjima kamatnih stopa i cenom kapitala. U takvom okruženju, fiskalna politika mora biti predvidiva. Investitori ne beže samo od visokih poreza; oni beže od neizvesnosti. Fiskalni sistem koji se menja svake godine, sa ad-hoc taksama i nejasnim subvencijama, stvara haos. Moja teza je jasna: fiskalna politika mora biti čvrsta kao armirani beton. Ona mora da pruži sigurnost investitoru da će pravila igre biti ista i za pet i za deset godina. Samo takva politika može da privuče kapital koji nije spekulativan, već koji ostaje i gradi fabrike.

5. Socijalna kohezija i "Širina života"

Kao neko ko ceni "širinu života" i balans, razumem da država nije samo korporacija. Fiskalna politika ima i svoju humanu dimenziju – ona mora da obezbedi zdravstvo, školstvo i sigurnost. Ali, i ovde moramo biti realni: kvalitet tih usluga direktno zavisi od ekonomske baze.

Država koja pokušava da ima skandinavski nivo socijalne zaštite sa balkanskom produktivnošću, završiće u bankrotu. Fiskalna politika mora da uspostavi ravnotežu. Ona treba da bude "strog roditelj" koji insistira na radu i štednji, kako bi sutra mogla da bude "sigurna kuća" za one kojima je pomoć zaista potrebna. Zaključak: Odgovornost države