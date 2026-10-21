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Pa da objasnim Filosofu, Vučića neće moći „da pecka“ zato što je N1 televizija, kako sama za sebe kaže, ona koja „pruža tačne i blagovremene informacije sa lica mesta“ - zabranila Aleksandru Vučiću da predstavi listu „Ujedinjena Srbija“.

Samo njemu, samo jednom čoveku od 2.418 kandidata na 18 izbornih lista. Ostalih 2.417 može da gostuje - Vučiću je zabranjeno.

Ali nemojte da vas to zavara.

Kada bi kojim slučajem takozvana Studentska lista dobila vlast - „električna stolica“ ne bi sledila samo jednom čoveku - ona je spremna od strane takozvane Studentske liste za dva miliona glasača SNS i Vučića. Niko ne bi bio pošteđen, samo bi „napon“ na „električnoj stolici“ bio različit.

Član si Glavnog odbora ili Predsedništva SNS? Vas 500 - uza zid, nema suđenja! Pali! Bez milosti. Plenum je odlučio.

U opštinskom odboru SNS si? Vas više desetina hiljada - zatvor između pet i 15 godina, pa lustracija, zabrana bavljenja politikom narednih 30 godina. Plus, oduzima vam se sva nepokretna imovina. Plenum je odlučio.

Penzioner si? Vas više stotina hiljada - dva svedoka potvrdila da si lepo pričao nekada o SNS, a verovatno i glasao za njih - penzija ti se smanjuje za 40 odsto, plus retroaktivno da vratiš 12 penzija. Plenum je odlučio.

Supruga i majka si, želela si sigurnost i stabilnost za porodicu? A gde ti je sada tvoj Vučić da ti to pruži? Vraćaj svu pomoć koju si dobila za prvo, drugo, treće dete! Plenum je odlučio.

Radio si u MUP-u Srbije, u Vojsci Srbije? E sad ćeš da vidiš, vas posebno mrzimo - svima otkaz i zabrana zapošljavanja i u državnom i u privatnom sektoru. Plenum je odlučio.

Student si koji je hteo da uči? Sad ćemo mi da te naučimo pameti! Svima ispis sa fakulteta i zabrana upisa narednih pet godina. Plenum je odlučio.

Radnik si, seljak na njivi koji nas nije primao kada smo delili blokaderske letke? E sad je došlo naših pet minuta - ti prvi, fabrika se zatvara, tu otvaramo vouk kulturni centar u hangaru. A ti, seljo, m’rš s njive, kolektivizacija sledi, pa nećeš više biti tako drčan. Plenum je odlučio.

Mi vas preziremo, mrzimo, hejtujemo.

Vi ste niža bića, vaša čela su visoka, vi slušate narodnu muziku i „Ruzmarin“... Vi idealizujete porodicu, decu, sav taj bračni smor umesto individualizma i gandža slobode.

Vi volite Svetog Savu, slavite slave, glorifikujete tradiciju, mi pljujemo na to. Vi hoćete red i zakon, učenje, dosadan poredak, a mi anarhiju i novi svet. Vi ne volite našu braću koja pokazuju ko je gazda na ulicama Francuske i Italije.

Mi vas sve iz SNS, članove, birače, simpatizere - ponavljamo vam to - mrzimo iz dna duše i sprovešćemo revolucionarni teror.

Nek živi crveni teror 2026. godine! Nek žive Jovo Bakić i Goran Marković! Nek živi Studentska lista!