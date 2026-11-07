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Demokrate, jer nisu očekivale tako ubedljiv poraz na novembarskim predsedničkim izborima 2024. godine, uključujući i grandiozni trijumf Donalda Trampa u svim „kolebljivim državama“. Republikanci, jer se čak ni oni najoptimističniji među njima verovatno nisu nadali da će ostvariti većinu u oba doma Američkog kongresa - Senatu i Predstavničkom domu.

Sa ove tačke gledišta, deluje da ni sami republikanci nisu znali kako da se nose sa tolikom količinom moći u svojim rukama, što se ne može reći za Trampa, koji je i te kako imao ambiciju da bude isključivi kreator unutrašnje i spoljne politike zemlje. Danas, nekoliko dana nakon međuizbora za Kongres, održanih 3. novembra ove godine, situacija je bitno drugačija. Demokrate su odnele ubedljivu pobedu, osvojivši 54 mesta, naspram 44 mesta osvojena od strane republikanaca, što znači da su prvi dobili sedam novih mesta, a drugi izgubili isto toliko. Nije iznenađenje što su demokrate izvojevale izbornu pobedu u njima tradicionalno naklonjenim saveznim državama, poput Oregona, država na Srednjem Zapadu ili na severoistoku SAD. Jeste, međutim, gotovo nestvarno to što su demokrate osvojile senatorska mesta u tradicionalno „crvenim“ državama, poput Teksasa, Kanzasa, Ajove, Ohaja, Severne Karoline i Južne Karoline. U čak šest saveznih država (Teksasu, Džordžiji, Ohaju, Ajovi, Nevadi i Aljasci) demokrate su preuzele guvernerske pozicije od republikanaca. Demokrate su na ovim međuizborima ispisale istoriju i po drugim osnovama. Abdul el Sajed iz Mičigena postao je prvi musliman senator u istoriji SAD. Kiša Lens Botoms, nova guvernerka Džordžije, biće prva Afroamerikanka guvernerka u istoriji SAD. Deb Haland će, s druge strane, kao guvernerka Novog Meksika biti prva žena autohtonog porekla na čelu neke američke savezne države. Havijer Besera izabran je za prvog Latinoamerikanca guvernera Kalifornije u istoriji. Konačno, Kris Papas je postao prvi javno deklarisani senator homoseksualne orijentacije u istoriji američkog Senata. Svi navedeni su, naravno, bili kandidati i članovi Demokratske stranke.