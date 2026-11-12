Slušaj vest

Neshvatljivo je da blokaderski v. d. direktora, neki Uskoković, bez mrve stida čita kolegama zahtev novog Gestapa, oličenog u tome što se zove Studentska lista, u kome se traži da se baš njima dostavi 50 dosijea zaposlenih u RTS koji su očito dospeli na crnu listu novih vlastodržaca. Praktično, dobili smo nekakvu novu službu, paralelni sistem, što bi se reklo, koja će utvrđivati moralno-političku podobnost za rad na Javnom servisu.

Na stranu to što niko pojma nema ko je potpisnik zahteva, ko su osobe koje zahtevaju te dosijee, ko su ti koji će ih čitati. Piše samo u potpisu Studentska lista. Tako dođosmo do toga da će neki plenumi odlučivati o tome ko može, a ko ne može da radi na Javnom servisu, šta sme i šta ne sme da se objavi, koje emisije smeju, a koje ne smeju da se emituju, i tako u beskraj. Kao što je nekada u SSSR bio dovoljan poziv iz Kominterne da vam se saopšti šta ćete da mislite, tako će danas biti dovoljan poziv iz nekog plenuma nekom beskičmenjaku koji će formalno biti direktor na RTS da mu saopšte kako će tog dana popuniti informativni program. Verujem da će plenum pregledati priloge i davati odobrenja šta sme, a šta ne sme da se emituje u dnevniku.

Da sve bude još crnje, Studentska lista je poslala obaveštenje koje je mučeni Uskoković svuda okačio po RTS da će ubuduće pozivi za gostovanja predstavnicima Studentske liste ići isključivo po osnovu zahteva koji će RTS morati da uputi na mejl informativne službe Studentske liste, pa će verovatno neki plenum odlučivati ko sme da nastupi, a ko ne sme. Dakle, nema više kao što je to bilo u Vučićevoj „diktaturi“ da pozoveš direktno na telefon nekog poslanika ili ministra i s njim se dogovoriš u vezi s gostovanjem. Sada plenum odlučuje o svemu. Verovatno i o pitanjima koja moraš gostu da postaviš.

Zamislite samo da se Vučić ovako ponašao dok je bio na vlasti. Zamislite samo da je bilo ko iz Srpske napredne stranke zahtevao dosijea zaposlenih u RTS ili u bilo kojoj državnoj ustanovi. Zapravo, možete li samo tako nešto da zamislite? Od tolikog zaklinjanja u izgradnju institucija, došli smo do toga da će najjača i verovatno jedina institucija u Srbiji biti plenum, jer on će odlučivati o svemu. Odlučivaće o životu i smrti svakog od nas. O tome da li smo podobni ili nismo podobni, da li zaslužujemo da imamo platu ili ne zaslužujemo, čak i to da li smemo negde da istaknemo mišljenje ili ne smemo. Plenum postaje vrhovni gospodar sudbine ove države i naroda.

Što se tiče RTS, to više nije televizija. Zapravo, odavno nije televizija i jedini razlog zbog kog ima smisla plaćati pretplatu da Javni servis opstane su tipski kanali, poput dokumentarnog, muzičkog, filmskog, kao i zbog neverovatne riznice snimljenog materijala, jer to je ipak kamerom zabeležena istorija ove zemlje, ali i čitavog sveta. Sve drugo, posebno informativni program koji je dolaskom „slobode“ počeo da se emituje, najgora je sramota i verujem da će svako makar malo pismen i normalan odustati da gleda informativni program RTS. Njega će suštinski uređivati komesari Studentske liste, te je, shodno tome, najbolji lek protiv tog otrova da u kablovskoj ponudi jednostavno blokirate RTS.