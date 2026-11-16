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Bivalo je, bogme, da neki od jakih srpskih ljudi decenije s vlasti odu bez glave. A bivalo je i da smenu vlasti glavama plate srednjoešelonci strmopižđene vlasti. Kao što je to, recimo, bilo prigodom „narodnog odisaja“ (cit. Pašić, Koštunica), tj. krvave proslave izborne pobede tadašnjih radikala protiv tadašnjih naprednjaka - koja je potrajala nekoliko meseci - kojom zgodom je na najsvirepije načine, između ostalih i nabijanjem na kolac, pobijeno 400 (i slovima četiristo) ljudi, uglavnom sitnih riba pljuckavica.

(Za sada) poslednji srpski jaki čovek koji je platio glavom silazak s vlasti bio je Zoran Đinđić. Srbija je taj silazak veoma skupo platila - ja sam u nekim fikcionalnim radovima pisao da je prošla gore od Đinđića - zato što se uvek skuplje plaća vraćanje na bljuvotinu nego prethodno valjanje u bljuvotini.

Ovo je druga beskrvna - umal grešna mi duša ne napisah „bezdimna“ - smena vlasti zaredom, što uliva nadu da će - kad se zbude - takva biti i treća. Mada me nemojte držati za reč. Srbija je velika tajna.

Vlast je, dakle, relativno lako smeniti - Visoka je ovoliko potrajala zato što do pre godinu i kusur dana niko nije preduzimao ništa ozbiljno da je smeni - mnogo je jebenija stvar izvući se iz dupeta prethodne i što bezbolnije i neprimetnije se uvući u dupe novoj vlasti, što je problem s kojim mnoge multirežimlije kubure ovih dana.

U tom smislu sam preduzeo novinarsko istraživanje u nameri da ustanovim dokle su ugledne multirežimske personae dramatis stigle na trnovitom putu tranzicije iz Visokog Dupeta u Novo, za sada N. N. dupe. Uglavnom su manje-više sve i dalje u interrectumu (međučmarju), na brisanom polju između dva vladajuća dupeta. Naravno da sam među prvima pod novinarsko-istraživačku lupu stavio primadonu Famoznog Ljilju Smajlovićku, koja u prethodnom periodu, uprkos opetovanim pokušajima proboja, nije imala mnogo sreće s Visokim Dupetom.

Da li će Smajlovićka okušati sreću i s novim Visokim Dupetom - i da li će biti srećnije ruke nego s Bivšom Buljom - pokušao sam da ustanovim podvrgavajući metodi close reading damine najnovije kolumnističke uratke na portali Euronews. Naravno, sačekao sam dve nedelje da se nakupi dokaznog materijala.