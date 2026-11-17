Slušaj vest

Tu poprekogledanost gorepotpisana neznatnost je ovako obrazlagala: kolikogod pomenuti toksični štampani materijali i televizori lagali i mastili - a basnoslovno lažu i maste - suštinski u njima nema ni laži ni prevare. Svi koji čitaju i gledaju inkriminisane medije dobro znaju - mada se neki prave ludi - da su te novine i ti televizori osnovani sa idejom da lažu i maste.

Da te nove i ti televizori lažu i maste, dobro zna i njihova najvernija klijentela. I u tome nema nikakve protivurečnost. Mnogo je ljudi na ovom svetu - a pogotovo ih je mnogo u Srbiji - koji više vole da budu lagani i mašćeni nego da budu suočeni ne sa istinom - to je preteška reč - nego s činjeničnim stanjem stvari. Pisac hoće da kaže sledeće: ko god toksične tabloide i tabloidne televizore shvati ozbiljno, čini to na sopstvenu odgovornost.

Stvar sa Politikom i RTS-om stoji drugačije. I Politika i RTS nekada su (s dobrim razlogom) shvatani ozbiljno, tako da kad su negde oko Osme sednice počeli da lažu i maste njihove laži i mašćenja su po inerciji shvatana ozbiljno. Miloševićeva Politika i RTS zapravo su poslužile kao uzor potonjim tabloidima i tabloidnim televizorima. Tabloid su od nastanka srozani. Politika i RTS su se srozali i nastavili da se srozavaju.

Moja je neznatnost - koja do televizora nikad nije mnogo držala - od rane mladosti bila žestoko navučena na Politiku, tako da je po inerciji nastavila da je kupuje možda i celu godinu dana nakon što se pretvorila u štampano đubre. Moć inercije ne treba potcenjivati.

Posle sam u dva navrata recidivirao na Politiku. Jednom za vakta Bivšeg Bujketa, drugi put za vakta Večne Smajlovićke - potom sam samo povremeno odlazio u inspekcije Rotopalankinog portala, čisto da proverimo do kojih je niskih grana spala i da posle inspekcije napišem neku posprdnu kolumnu.

Kakve ovaj uvod ima veze s naslovnom berbom bostana? Polako, videćete. Sve je počelo tako što sam preksinoć posle podužeg vremena recidivirao na Utisak nedelje. Toliko dugo nisam gledao Utisak da pojma nisam imao da se više ne emituje na Novoj S, nego na N1.

Na Utisak sam recidivirao s predumišljajem jer sam se prethodno iz štampe obavestio da je Olivera na informativni razgovor privela v. d. glodura Informativnog programa Uskokovića kao osumnjičenog i ex dekana FDU Pavlovića i NUNS-ovog pravnika Đurića u svojstvu koislednika.

Odmah mi je bilo jasno da će to biti Must See. Kao što je i bilo. Iako je bilo dosadno ko proliv. „Meritum“ utiska je bio zahtev nekog plenuma da mu se dostave radne biografije RTS-ovih zaposlenika, na koji - budući da je zahtev bio bez potpisa i pečata - glodur ili neko drugo ovlašćeno lice nisu odgovorili. S punim pravom. Nepotpisani zahtevi neformalnih grupa građana nisu validni.