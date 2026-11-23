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Gde je, recimo, bio i šta je radio moj usual suspect, portal NSPM. Danima je bio nedostupan. Klikneš na sajt, iskoči: The site cannot be reached. (Cinik bi rekao: predugo je i bio dostupan.) I to je bio nedostupan u najkritičnijim, postizbornim danima, kad nam je bio najpotrebniji, kad smo naprosto vapili za mislima velikih NSPM-ovih ljudi i kad su nam ko hleb nasušni bile potrebne njihove „smernice“.

Da li je u pitanju bio hakerski napad N. N. hibridnih ratnika ili se radilo o rekonstrukciji sajta, ne znam. Nije ni bitno. Bitno je da je NSPM ponovo sa „nama“ (jebo ja nas, a jebo nas i NSPM).

Kad sam juče doznao da se NSPM po drugi put vratio među Srbe, momentalno sam uronio u carstvo novog srpskog političkog mišljenja. Ponajpre zato da bih video kako Đole Vukadinović „ceni“ situaciju, šta misli o perspektivama i pravcima daljeg razvoja i da li pokušava da se uvuče u studentsko dupe (za ovo drugo nisam pronašao dokaze).

Imadoh bogme šta i videti u intervjuu za NIN, koji je Đole verno preneo na domicilni portal. Đoletu je (ovo govorim bez truni ironije) svaka bila ka vladičina. Da sam vijeće staraca ili inokosno savetodavno telo, i ja bih studentariju isto savetovao (i verovatno džaba krečio).

Kaže Đole odmah na početku da Studentska lista treba da uči na greškama DOS-a. Dobar savet. Valja napomenuti da Studentska lista u startu nije napravila kardinalnu DOS-ovu grešku - grešku koja je Đinđića koštala glave, a Srbiju četrnaest godina (debelo zaslužene) psihodelije, buke i besa - što će reći da je blagovremeno odbacila rezervnog Koštunicu - Lompara, kao što je u onom vicu s bradom srpska guzica odbacila organizam Milke Planinc.

Dobro Đole vidi i opasnosti, kojima je legion ime. „Najveća opasnost“, piše, „jeste da se studenti prerano posvađaju i raziđu pre nego što demontiraju ostatke bivšeg režima.“ „Ali“ - tek ova mu je ka vladičina - „isto tako ne bi valjalo ni da predugo ni na veštački način ostanu zajedno. Iz sadašnjeg pokreta verovatno će nastati dve ili tri stranke ili političke grupacije. To samo po sebi nije ni strašno ni loše. Problem bi nastao ako bi se to dogodilo pre demontaže čitave režimske hobotnice.“