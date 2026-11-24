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U čast tog događaja svetskoistorijskog značaja, Famozno pokreće mini-serijal „Dani NSPM-a na marginama izborne pobede Studentske liste i smene vlasti“.

Odmah na početku valja reći da me je NSPM prijatno iznenadio. Nije sledio primer nekih ljudi, stvari, pojava, portala, televizora i novinčina, nije, dakle, okrenuo ćurak naopako i počeo da se uvlači u studentsko dupe. Milo je, naravno, NSPM-u što se Bivše Visoko Mesto strmopizdilo, ali nije podlegao euforiji. Ima stanovite primedbe. Ali i praktične savete.

Slobodan, recimo, Antonić - drugi stub NSPM-ove unutrašnje politike - u tekstu naslovljenom „Izborna revolucija i unutarporodično pomirenje“ iznosi neka zanimljiva smatranja, ali i neka kenjanja ko foka. Antonić, naime, drži da „ovo nije bio demokratski reset“. Što i nije. „Ovo“ su bili izbori. „Ostao je“, kaže, zloćudni „izborni sistem“. Fakat je ostao. Ali taj se zloćudni izborni sistem ne može nabiti na nos ni Visokim gubitnicma ni studentskim pobednicima.

Taj su sistem „spakovali“ diumviri Koštunica i JexS. Nešto se ne sećam - mada možda grešim, davno je bilo - da su Antonić i njegova šira društvena zajednica NSPM imali nešto protiv tog sistema dok je „pakovan“.

Ovo je bilo sranje ko foka. Sledi zanimljiv deo. „Najgore je“, veli Antonić, „što pobednička struktura više liči na narodni front kojim rukovodi ilegalna partija - s tajanstvenim rukovodstvom i upravljanjem direktivama - nego na demokratsku stranku u ustavnom, republikanskom sistemu“.

Najgore sigurno nije - znamo mi (jebo ja nas) za mnogo gora tajanstvena rukovodstva - ali jeste najopasnije po srpsku demokratsku istoriju i život. Može biti - što ne znači da će biti - da će „pobednička struktura“ u dodiru s realnim životom uvideti da sa ovakvim ustrojstvom neće daleko stići, a ako negde i stigne, to gde stigne, neće biti dobro, pa će se institucionalizovati, registrovati se, ako ne kao partija, a ono kao pokret.

Vaninstitucionalno jačanje institucija - što je jedan od glavnih programskih ciljeva pobedničke strukture - ne može se obaviti vaninstitucionalno i rođeni je brat vanstranačkih intelektualaca, što će reći da će pobednička struktura, ako se ne institicionalizuje, završiti uprdom u čabar, kao i vanstranački intelektualci.

Tek je sledeće Antonićeva ka vladičina. „Ne isturi li se“ - piše Antonić - „neka nova politička ideja, teško da će se u naredne četiri godine samo na demontaži Vučićevog sistema moći obezbediti puna legitimnost i stabilnost vlasti“.

Antonić u jednoj stvari greši, u drugoj je potpuno u pravu. U Srbiji je sasvim moguće održavati legitimnost i stabilnost vlasti (doduše, veoma manjkavo i traljavo) dugogodišnjim demontažama bivših vlasti, bez ikakvih novih političkih ideja, ali bez novih političkih ideja - kojih još nema na horizontu - ne može se postići ništa od onog što pobednička struktura hoće da postigne.