STRATEŠKI TOKOVI: Nova Jalta?
U Šendženu, gradu u Kini, samitu država Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), sastala su se trojica u strateškom smislu najmoćnijih ljudi sveta - Donald Tramp, Si Đinping i Vladimir Putin. Sastanak u formatu velike trojice nije odmah samo postao centralni događaj samita APEC-a, na kojem je bilo i drugih lidera velikih zemalja, poput japanske premijerke Sanae Takaiči ili kanadskog premijera Karnija, već i glavni događaj svetske politike. Štaviše, pobudio je asocijacije na trenutak kad su se poslednji put u istoriji sastajala velika trojica svetske politike. Bilo je to, pre svega, na Jalti od 4. do 11. februara 1945, kad su se sastali lideri sila pobednica u Drugom svetskom ratu - Ruzvelt, Staljin i Čerčil, kako bi se dogovorili o principima posleratnog međunarodnog poretka. Tada su neki lideri bili „jači“, a neki „slabiji“, te su tada „jači“ bili Staljin i Ruzvelt kao lideri dve buduće upravo iz rata proizašle supersile, dok je „slabiji“ bio Čerčil, koji je bio lider sile u opadanju. Danas Amerika i Kina predstavljaju glavne ekonomske sile sveta, a Amerika i Rusija imaju najjači nuklearni arsenal, pa svaki od trojice lidera ovih država ima svoje jake karte, ali i probleme zbog kojih mu trebaju druga dvojica.
No, u odnosu na samit velike trojice na Jalti, ovaj u Šendženu ima i neke bitnije razlike. Najznačajnija od njih je što se sastanak na Jalti održao kad je već bio jasan ishod Drugog svetskog rata i kad je trebalo tek odrediti granice i principe posleratnog sveta, dok se ovaj u Šendženu održao dok još uvek nisu jasni ishodi trenutnih svetskih strateških sukoba, pre svih onih u Ukrajini i na Bliskom istoku. Stoga je ovaj sastanak u Šendženu više svojevrsni krizni menadžment kako se pomenuti konflikti ne bi oteli kontroli, uz dogovaranje pobočnih dilova u vezi s naftom, novcem, oružjem i tek skicom budućeg sveta, nego što se ovde zaista radilo o nekoj konkretnoj podeli sveta na interesne zone, kao što je bio slučaj na Jalti. To se vidi već i po trajanju ovih istorijskih sastanaka, jer se na Jalti pregovaralo čitavih osam dana, a sastanak u Šendženu je trajao tek sat i po.
Ipak, sastanak velike trojice u Šendženu ne treba potceniti stoga što on ne zadovoljava kriterijume za neku novu Jaltu jer je on zapravo ozvaničenje procesa pregovora glavnih strateških sila naših dana - Amerike, Kine i Rusije - o principima uređenja međunarodnog poretka za 21. vek. Ovaj proces je na snazi otkad je Donald Tramp prvi put pobedio na predsedničkim izborima u SAD krajem 2016. godine, samo se do sada odvijao u bilateralnim formatima u kojima bi zaseli/telefonirali odvojeno Tramp (ili Bajden) i Si, ili odvojeno Tramp i Putin, kao što se prošle godine desilo u Enkoridžu, na Aljasci, dok su sada zajedno za isti sto prvi put zasela sva trojica lidera glavnih strateških sila, što je, bez obzira na kratkoću sastanka, jasan strateški znak. On pokazuje da se sada formirala nezvanična „grupa (velike) trojice“ (strateška G3) na vrhu sveta koja će verovatno nastaviti da se sastaje u ovom formatu u okvirima važnih međunarodnih foruma i događaja, tek da bi pokazali drugima ko je i dalje strateški najpotentniji, dok tim drugima ostaje samo da se sastaju u formatima raznih „koalicija voljnih“ kako bi malo izbalansirali stratešku moć velike trojice.