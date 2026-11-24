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U Šendženu, gradu u Kini, samitu država Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), sastala su se trojica u strateškom smislu najmoćnijih ljudi sveta - Donald Tramp, Si Đinping i Vladimir Putin. Sastanak u formatu velike trojice nije odmah samo postao centralni događaj samita APEC-a, na kojem je bilo i drugih lidera velikih zemalja, poput japanske premijerke Sanae Takaiči ili kanadskog premijera Karnija, već i glavni događaj svetske politike. Štaviše, pobudio je asocijacije na trenutak kad su se poslednji put u istoriji sastajala velika trojica svetske politike. Bilo je to, pre svega, na Jalti od 4. do 11. februara 1945, kad su se sastali lideri sila pobednica u Drugom svetskom ratu - Ruzvelt, Staljin i Čerčil, kako bi se dogovorili o principima posleratnog međunarodnog poretka. Tada su neki lideri bili „jači“, a neki „slabiji“, te su tada „jači“ bili Staljin i Ruzvelt kao lideri dve buduće upravo iz rata proizašle supersile, dok je „slabiji“ bio Čerčil, koji je bio lider sile u opadanju. Danas Amerika i Kina predstavljaju glavne ekonomske sile sveta, a Amerika i Rusija imaju najjači nuklearni arsenal, pa svaki od trojice lidera ovih država ima svoje jake karte, ali i probleme zbog kojih mu trebaju druga dvojica.

No, u odnosu na samit velike trojice na Jalti, ovaj u Šendženu ima i neke bitnije razlike. Najznačajnija od njih je što se sastanak na Jalti održao kad je već bio jasan ishod Drugog svetskog rata i kad je trebalo tek odrediti granice i principe posleratnog sveta, dok se ovaj u Šendženu održao dok još uvek nisu jasni ishodi trenutnih svetskih strateških sukoba, pre svih onih u Ukrajini i na Bliskom istoku. Stoga je ovaj sastanak u Šendženu više svojevrsni krizni menadžment kako se pomenuti konflikti ne bi oteli kontroli, uz dogovaranje pobočnih dilova u vezi s naftom, novcem, oružjem i tek skicom budućeg sveta, nego što se ovde zaista radilo o nekoj konkretnoj podeli sveta na interesne zone, kao što je bio slučaj na Jalti. To se vidi već i po trajanju ovih istorijskih sastanaka, jer se na Jalti pregovaralo čitavih osam dana, a sastanak u Šendženu je trajao tek sat i po.