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Zvuči sjajno! Ali kako do tog novca, pitanje je sad. Naročito ako imamo u vidu da novi režim Studentske liste uglavnom najavljuje ekonomske poteze koji će budžet učiniti manjim, a ne većim.

Da vidimo gde bi to moglo da zaškripi u punjenju državnog budžeta već u 2027. godini ako se ostvare najave novog režima u Srbiji.

1. Program „Lekar u svakom selu“ - O tome sam pisao prošle nedelje, i trošak u budžetu u prvoj godini iznosio bi tačno milijardu i pedeset miliona evra. Treba napraviti nove ambulante, treba u tih 4.000 seoskih ambulanti širom zemlje zaposliti 16.000 lekara i medicinskih sestara, treba kupiti medicinsku opremu i tako dalje.

2. Program „Smanjenje poreza na rad“ - Zvuči primamljivo, ali i tu postoji „catch“. Naime, ukupni prihodi od poreza na dohodak građana u Srbiji iznose godišnje od tri do 3,5 milijardi evra. Čak i umereno smanjenje poreskog opterećenja zarada (na primer za 1-3 procentna poena uvođenjem progresivnih razreda) stvara gubitak od nekih 450-500 miliona evra za budžet u jednoj godini.

3. Program „Besplatni udžbenici i subvencionisane ekskurzije“ - Država trenutno izdvaja sredstva za 96.000 osnovaca koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Proširenje na sve učenike osnovnih i srednjih škola (ukupno oko 750.000 đaka) uz prosečnu cenu od 135 evra po kompletu koštalo bi državu na godišnjem nivou oko 100 miliona evra.

Kada tome dodamo subvencionisane ekskurzije (na primer 100 evra po učeniku), dolazimo do iznosa od 75 miliona evra.

4. Program „Prekid izvoza oružja“ - Srbija ima jaku namensku vojnu industriju, nasleđenu još iz vremena SFRJ. Procena je da se godišnje izveze naoružanja u vrednosti od oko 1,5 milijardi evra, uz stalni visoki procentualni rast izvoza u poslednjih desetak godina.

5. Program „Četvorodnevna radna nedelja“ - Ako bi se ovaj program sproveo, dva su ekonomska modela s kojima bi država gubila. U privatnom sektoru poslodavac bi se (ukoliko produktivnost ne poraste za 25%, koliko se smanjuje fond sati) suočio s padom profita za firmu, iz čeg sledi i smanjenje priliva od poreza na dobit za državu. Procena je da bi gubitak za budžet bio između 500 i 600 miliona evra.

Kad je reč o državnom sektoru - da bi se održao isti nivo javnih usluga u skraćenoj radnoj nedelji, država bi morala da zaposli nove radnike ili da postojećim plaća prekovremeni rad. Ukoliko bi se dodatni trošak rada u javnom sektoru povećao za 15 odsto, to bi bio direktan godišnji rashod u budžetu od 600 miliona evra.

Suma sumarum: Ukupno sa ovih pet stavki, ako bi ih nova vlast sprovela, budžet bi u 2027. godini bio „tanji“ za 4.350.000.000 (ČETIRI MILIJARDE I TRI STOTINE PEDESET MILIONA EVRA).