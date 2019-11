IGOR MIROVIĆ: Četrdeset godina posle Titove smrti, Broz i dalje vlada umovima uprave RTS!

RTS udarni termin - emisija „Titove žene“. Četrdeset godina posle njegove smrti on i dalje vlada brojnim umovima i posebno umovima uprave RTS. On i njegova Komunistička partija uništili su srpski narod, a RTS - nacionalna televizija i javni servis redovno emituje emisije iz njegovog života i partizanske filmove sa propagandom kao da je živ. Posle se čudimo kako nam je. Tako nam je, jer nacionalne institucije slave ubice i uništitelje našeg naroda. Pre godinu dana zamolio sam generalnog direktora RTS Dragana Bujoševića da pomogne snimanje filma o Svetozaru Miletiću. Otkačio me je. O snimanju filma o Mihajlu Pupinu bolje i da ga ne pitam. O Nikoli Tesli film rade Amerikanci. Mi i naš RTS „uživamo“ u Titu i njegovim ženama.

Kurir.rs / Foto: Filip Plavčić

Kurir