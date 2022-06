ALEKSANDRA JERKOV: Pirat sa Kariba

Bilo je gotovo izvesno da ću pisati o onome što je ovih dana okupira domaću javnost i onome što je najvažnije za građane Srbije - samopozivanju šefa ruske diplomatije u Beograd i tome kako je, u poslednjem momentu, naš obraz ipak spasen, ne zahvaljujući nama nego zahvaljujući našim susedima, koji su mu zabranili prelet i time se, za razliku od nas, svrstali na pravu stranu istorije. Međutim, onda sam odlučila da ovaj tekst posvetim onima koje verovatno nisu ni primetile ni ispratile sva dešavanja oko ove, srećom, nerealizovane posete. Onima koje su toliko zaokupljene svojim problemima i svojom mukom da ih svetska dešavanja, pa čak i ona domaća, jedva dotiču.

Onima koje ne stižu da prate visoku politiku, jer su suviše obuzete time da sačuvaju glavu na ramenima, jer su suviše uplašene da ne učine nešto što će „izazvati“ one s kojima žive da ih udare, pretuku ili ubiju. Ženama koje svakodnevno u tišini žive s nasiljem u svom domu, svojim vezama i svojim porodicama.

Upravo one su protekle nedelje, baš sa tog globalnog, svetskog nivoa, dobile zastrašujuću poruku. Presuda u slučaju koji je svetska javnost uživo pratila nedeljama i analizirala svaku rečenicu, svaki pokret i svaki uzdah stranaka u postupku žrtvama širom sveta je poslala više nego jasnu poruku: Ćutite i patite u tišini. Naravno, radi se o svetskoj zvezdi, jednom od najpopularnijih glumaca današnjice i miljeniku vlasti u Srbiji Džoniju Depu i njegovoj tužbi protiv bivše supruge, takođe glumice, mada daleko manje uspešne, Amber Herd. Šest nedelja suđenja koje se uživo prenosilo na stotinama platformi i čiju su svaku sekundu pratili milioni ljudi završeno je presudom po kojoj Amber Herd mora svom bivšem suprugu da isplati 10,35 miliona dolara zbog članka iz 2018. u kom je sebe identifikovala kao žrtvu porodičnog nasilja i u kom njega uopšte nije imenovala.

Nakon što su se sve novinarske ekipe spakovale, nakon što su polako počeli da zamiru „haštagovi“ na društvenim mrežama puni podrške za popularnog pirata sa Kariba i još puniji uvreda za njegovu bivšu suprugu i likovanja što će je suma koju mora da isplati jednom od najbogatijih holivudskih glumaca dovesti do bankrota, nakon što su mediji počeli da se bave sledećom velikom pričom iz Holivuda, ostaje samo mentalna matematika koju žrtve porodičnog nasilja svakodnevno rade - pokušavaju da procene da li uopšte vredi progovoriti i suprotstaviti se nasilniku, ili je bolje kao i do sada trpeti u tišini. Jer ona je, samo na većoj pozornici nego što je to slučaj sa „običnim“ ženama, prošla upravo isto što prolaze i one - neprekidno je provlačena kroz blato, optuživana da je sama kriva za nasilje, da ga je optužila samo da bi skrenula pažnju na sebe, da je „lažljiva kučka“, da joj je odgovaralo sve dok joj je ispunjavao finansijske prohteve i sve što obično prati žene koje se usude da prijave nasilnike, posebno one moćne.

Oni korisnici društvenih mreža i oni koji su o tome javno pisali i govorili trebalo je da imaju u vidu da Amber Herd neće pročitati i čuti dovitljive opaske u kojima je oni ismevaju, ponižavaju, dovode u sumnju njene reči ili je vređaju. Ona neće, ali će ih zato vrlo dobro čuti i upamtiti njihova prijateljica, rođaka ili koleginica koja isto tako trpi nasilje i koja se upravi pita da li da to prijavi i da li će imati podršku ukoliko to učini. Pa, sada je sasvim sigurno dobila dogovor, a nije morala ni glasno da se zapita, zar ne?