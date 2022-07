FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Srbifikacija Rusije

Neposredno po padu Berlinskog zida naveliko se govorkalo o potrebi hitne evropeizacije Balkana, na šta je jedan stari evropski cinik - trenutno ne mogu da se setim kako se zvao, neće mi zameriti, umro je - rekao, citiram: okanite se vi evropeizacije Balkana, povedite računa o balkanizaciji Evrope.

Svaka je starom ciniku bila ka vladičina, ali džaba je krečio. Kako iz svakodnevno priloženog vidimo, u protekle 33 godine Balkan je svakim danom postajao sve balkanskiji, dočim je Evropa bivala sve manje evropska, u smislu koji je još u opticaju, ali koji je odavno iščileo.

Strogo uzev, balkanizacija Evrope je počela još u vreme aneksije BIH. K. u. K. namera da od Sarajeva napravi Salcburg na Miljacki rezultirala je pretvaranjem srednje Evrope u Anadoliju. Neki bi filozof rekao da to tako ide, da lanci civilizacija pucaju na najslabijim karikama. Ja sam skloniji kazati da se pita od govneta ne pravi, a da to što se ponekad pravi i od tog materijala znači samo da boljeg nema.

Ono što me sa jedne strane brine - dočim me sa druge boli qwrz - nije rusifikacija Srba i Srbije, nego srbifikacija Rusa i Rusije. Ranije sam u šali znao da kažem da Rusija - da je radila kako je radila Srbija - ne bi bila Ruska imperija, nego Severoistočna Srbija, što će, nastavi li da radi kako radi - skorih dana i postati.

Na šta tačno mislim kad kažem „srbifikacija Rusije“, sad ću pokušati da objasnim. Otkako je počeo ukrajinski pičvajz, povremeno gledam must see klipove sa ruskih državnih televizora i sa mešavinom zebnje i ponosa u srcu zaključujem da su programi Pinka, Happyja & Co - sa sve halucinacijama i bulažnjenjima nacionalnih jurodivaca i penzionisanih udbaša - CNN i CNS u odnosu na programe moskovskih RTS-ova.

E sad, kad se jedna, ako ne ekonomska, a ono vojna velesila, masovno oda konfabulacijama, to je znak da se svetska mast bliži propasti. Ðene-đene dok se konfabulira po televizorima, nije dobro kad se počne konfabulirati u imperijalnim, državotvornim ukazima, kao u slučaju na sva zvona razglašenog ukaza koji svim Ukrajincima nudi mogućnost „ubrzanog dobijanja ruskog državljanstva“.

Državotvorna imperijalna strana, naravno, ne misli ozbiljno, naprosto ćera komendiju. Ostavimo sad po strani što ćeranje komednije ne priliči ozbiljnoj državi, ostavimo po strani i da je Rusija u žestokom ratu - tj. u specijalnoj operaciji - sa Ukrajinom, zamislimo da imperija misli ozbiljno, pa razmotrimo stvar. Koji će qwrz bilo kome rusko državljanstvo. Evo, secite me gde sam najtanji, garantujem da bi se čak i Ðole Vukadinović i Milinčićka najljubaznije zahvalili na eventualnoj ponudi da se ozvaniče kao Rusi.

Kad se konfabulira na „vrhu“, na terenu dolazi do situacija poput ove koja je postala viralna na društvenim mrežama. Da bi gradu i svetu pokazala uništavanje zaplenjenih ukrajinskih raketnih sistema, ruska propaganda je postavila vojnika na 25 (i slovima dvadeset pet) metara od rakete, a oficir iz offa je izdao komandu „streljaj“. Vojnik streljal. I sve u krugu od 300 metara, uključujući strelca i oficira, odlete u vazduh.