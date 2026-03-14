Prilazeći zorom trafici na kojoj kupujem novine i cigare, još poizdalje sam primetio nekakvo nesvakidašnje komešanje, da bih - kad sam se sasvim približio - na krovu trafike ugledao 4.570 vrabaca koji urlaju od smeha, od koji neki umiru od smeha i padaju na pločnik. Kad sam savim prišao pultu i pogledao izložene štampane stvari, trenutno mi je bilo jasno zašto se hiljade vrabaca grohotom smeju (a neki i umiru od smeha). Vrapci su, naime, bili ugledali naslovnu stranu NIN-a na kojoj je ogromnim slovima pisalo, citiram: „Ekskluzivno. Nata Mesarević, žena koja je osudila ubice premijera. Ni danas nije nemoguće otkriti inspiratore ubistva Zorana Đinđića“.

Gđa Mesarević - kojoj svaka čast zato što je uprkos stravičnim pritiscima osudila bar one koje je bilo dozvoljeno osuditi - potpuno je u pravu: inspiratore ubistva Zorana Đinđića ni danas ne bi bilo nemoguće otkriti - uostalom manje-više svi znaju ko su - kao što to ni pre dvadeset godina nije bilo nemoguće.

Pa zašto se onda vrapci toliko smeju, a neki od njih i kolateralno umiru (od zalutalog trećeg metka). To je već filozofsko pitanje i to ne kuhinjsko-filozofsko, nego „izistinski“ filozofsko. Stvar stoji ovako: apsolutno sve je moguće, i to je dokazano ljudima najegzaktnijom dostupnom, matematičkom metodom. Matematika je izričita u toj stvari: ne postoji nulta verovatnoća da se dogodi bilo šta, koliko god to bilo apsurdno, koliko se činilo nemoguće, pa čak i fizički bilo nemoguće. Matematički posmatrano, moguće je (mada nije verovatno) da Dunav poteče uzvodno - ili (još manje verovatno) da se Beograd prekonoć pretvori u Pariz - ali kolikogod bilo moguće otkriti inspiratore ubistva Zorana Đinđića, to će u Srbiji vazda biti apsolutno nemoguće, a ako matematika drugačije kaže, onda kleveće i laže.

Gđa Mesarević je u intervjuu - koji će imati i (možda interesantniji) nastavak u sledećem broju NIN-a, koji jedva čekam - izokola, donekle (otprilike onoliko koliko je mogla suditi i presuditi) razotkrila mehanizme i moduse operandi kojima cincarsko-kalburski čaršijaneri sve što je verovatno pretvaraju u neverovatno i obratno, sve što je moguće u nemoguće, a nemoguće u moguće, pa čak i obavezno.