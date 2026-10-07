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Potpredsednik SAD Džej Di Vensizjavio je u intervjuu za britansku agenciju Rojters da Iran mora u velikoj meri da smanji svojih kapaciteta za obogaćivanje nuklearnog materijala kako bi ispunio zahteve SAD i okončao sedmomesečni rat.

Vens, koji je dugo bio skeptičan prema američkom angažovanju u stranim sukobima, preuzeo je vodeću ulogu u pregovorima o rešavanju sukoba i u junu posredovao u postizanju privremenog mirovnog sporazuma koji je ubrzo propao.

Rat je uzdrmao globalna tržišta energenata i postao politički teret za američkog predsednika Donalda Trampa i njegove kolege republikance uoči novembarskih izbora na sredini mandata.

Vans je posle predizborne posete Aljasci, rekao da bi svaki sporazum zahtevao od Irana da smanji kapacitete za obogaćivanje nuklearnog materijala, umesto da samo nudi uveravanja o budućem smanjenju nuklearnih aktivnosti.

"Ako ne želite nuklearno oružje, zašto vam je onda potrebno gorivo obogaćeno na 60 odsto? A ako želite da pokažete posvećenost tome da nećete praviti nuklearno oružje, nemojte proizvoditi visoko obogaćeno gorivo. To je osnovno, ključno pitanje", rekao je Vens.

Zahtevi Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom u suprotnosti su sa zahtevima Teherana, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik za Rojters, odgovarajući na pitanje o Vensovoj izjavi da Teheran mora smanjiti obogaćivanje uranijuma kako bi se okončao rat.

Iran i SAD su poslednjih nedelja razmenjivali predloge usmerene na okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključne rute za transport energenata u svetu.

Tramp je odbacio najnoviju ponudu Teherana i upozorio da bi vojne operacije mogle da budu pojačane nakon izbora za Kongres u novembru.

Vens je rekao da su SAD i dalje otvorene za sporazum, ali da će zahtevati konkretne ustupke Irana po pitanju nuklearnog programa.