(KMG) – Medalje, baklja, uniforme i oprema za Zimsku univerzijadu u Čangčunu 2027. godine predstavljeni su u sredu na događaju održanom povodom 100 dana do početka Igara, u Međunarodnom centru za vazduhoplovne izložbe u Čangčunu.

Baklja, nazvana „Đi Sjang” (Ji Xiang), što znači „srećni let”, inspirisana je klivijom, cvetom koji je simbol grada Čangčuna. Njen gornji deo krase motiv filmske trake i 12 ikona zimskih sportova koji predstavljaju discipline na Igrama, što predstavlja aluziju na filmsku industriju Čangčuna.

Motivi pahulje i cveta ginsenga nalaze se pri vrhu baklje, dok se linije inspirisane skijanjem spuštaju niz bočne strane. Šara koja podseća na središnji deo točka ukrašava postolje.