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Begunac iz Ajove, optužen za teško nasilje, uspeo je da izgradi potpuno novi život kao kuvar u San Dijegu, čak se pojavljujući na lokalnoj televiziji pod lažnim imenom, sve dok njegovo gotovo 14-godišnje bekstvo nije okončano ove nedelje.

Brajan Entoni Vilijams (50) uhapšen je u utorak bez pružanja otpora u jednom poslovnom objektu u naselju Mišn Bič u San Dijegu, gde je, prema navodima američke Maršalske službe, živeo pod imenom "Troj Vilijams" i radio kao kuvar u lokalnom karipskom restoranu.

Za Vilijamsom se tragalo od oktobra 2012. godine zbog sumnje da je učestvovao u otmici, prebijanju i ranjavanju žene u gradu Devenportu, u saveznoj državi Ajovi.

Tereti se za više teških krivičnih dela, uključujući otmicu prvog stepena, napad sa nanošenjem teških telesnih povreda, zaveru radi izvršenja krivičnog dela i podmetanje požara prvog stepena. Kasnije je protiv njega podignuta i federalna optužnica zbog bekstva radi izbegavanja krivičnog gonjenja.

Godinama živeo pod lažnim imenom, pojavio se i na televiziji

Više od decenije Vilijams je uspevao da izbegne hapšenje dok je gradio novi život hiljadama kilometara od mesta zločina.

Pod imenom Troj Vilijams radio je kao kuvar u restoranu Miss B's Coconut Club, a u januaru se čak pojavio na televiziji CBS 8 San Diego, gde je govorio o svom poslu.

Upravo je to televizijsko gostovanje postalo jedan od tragova koji su istražitelje doveli do njega.

U septembru su američki maršali dobili informaciju da Vilijams živi u San Dijegu pod lažnim identitetom, nakon čega su pokrenuli istragu.

Pronašli su lokalne medijske izveštaje u kojima se pojavljivao "Troj Vilijams", uključujući njegove televizijske nastupe kao kuvara. Ti snimci pomogli su istražiteljima da potvrde da su pronašli begunca iz Ajove.

Optužen da je oteo, pretukao i upucao ženu

Vilijamsov novi život u Kaliforniji započeo je nakon brutalnog napada zbog kojeg je pre gotovo 14 godina postao begunac.

Prema navodima nadležnih organa, Vilijams i njegovi navodni saučesnici optuženi su da su 8. oktobra 2012. godine oteli i pretukli ženu, a zatim je upucali i ostavili na polju u severozapadnom delu Devenporta.

Protiv Vilijamsa je 26. oktobra iste godine podignuta optužnica u okrugu Skot, u Ajovi.

Nakon što je, kako se sumnja, pobegao iz savezne države kako bi izbegao krivično gonjenje, njegovo ime našlo se na listama najtraženijih begunaca u oblasti Kvad Sitiz, kao i na zvaničnom sajtu američke Maršalske službe.

Vilijams se sada nalazi u pritvoru američkih maršala u San Dijegu i čeka izručenje Ajovi, gde bi trebalo da se suoči sa optužbama koje su protiv njega ranije podignute.

"Ovo hapšenje je savršen primer onih koji misle da su nadmudrili organe reda i uspeli da izbegnu hapšenje", izjavio je američki maršal za Južni okrug Ajove Ted Kamačus.