GODINAMA SE KRIO KAO KUVAR, ČAK SE POJAVLJIVAO I NA TELEVIZIJI: Onda je otkrivena jeziva istina o njegovoj prošlosti, policija ga tražila skoro 14 godina
- Brajan Entoni Vilijams uhapšen je u San Dijegu posle gotovo 14 godina bekstva, dok je pod lažnim imenom radio kao kuvar i pojavljivao se na lokalnoj televiziji.
- Za njim se tragalo zbog optužbi da je 2012. u Ajovi oteo, pretukao i upucao ženu, a sada čeka izručenje i suđenje u toj saveznoj državi.
Begunac iz Ajove, optužen za teško nasilje, uspeo je da izgradi potpuno novi život kao kuvar u San Dijegu, čak se pojavljujući na lokalnoj televiziji pod lažnim imenom, sve dok njegovo gotovo 14-godišnje bekstvo nije okončano ove nedelje.
Brajan Entoni Vilijams (50) uhapšen je u utorak bez pružanja otpora u jednom poslovnom objektu u naselju Mišn Bič u San Dijegu, gde je, prema navodima američke Maršalske službe, živeo pod imenom "Troj Vilijams" i radio kao kuvar u lokalnom karipskom restoranu.
Za Vilijamsom se tragalo od oktobra 2012. godine zbog sumnje da je učestvovao u otmici, prebijanju i ranjavanju žene u gradu Devenportu, u saveznoj državi Ajovi.
Tereti se za više teških krivičnih dela, uključujući otmicu prvog stepena, napad sa nanošenjem teških telesnih povreda, zaveru radi izvršenja krivičnog dela i podmetanje požara prvog stepena. Kasnije je protiv njega podignuta i federalna optužnica zbog bekstva radi izbegavanja krivičnog gonjenja.
Godinama živeo pod lažnim imenom, pojavio se i na televiziji
Više od decenije Vilijams je uspevao da izbegne hapšenje dok je gradio novi život hiljadama kilometara od mesta zločina.
Pod imenom Troj Vilijams radio je kao kuvar u restoranu Miss B's Coconut Club, a u januaru se čak pojavio na televiziji CBS 8 San Diego, gde je govorio o svom poslu.
Upravo je to televizijsko gostovanje postalo jedan od tragova koji su istražitelje doveli do njega.
U septembru su američki maršali dobili informaciju da Vilijams živi u San Dijegu pod lažnim identitetom, nakon čega su pokrenuli istragu.
Pronašli su lokalne medijske izveštaje u kojima se pojavljivao "Troj Vilijams", uključujući njegove televizijske nastupe kao kuvara. Ti snimci pomogli su istražiteljima da potvrde da su pronašli begunca iz Ajove.
Optužen da je oteo, pretukao i upucao ženu
Vilijamsov novi život u Kaliforniji započeo je nakon brutalnog napada zbog kojeg je pre gotovo 14 godina postao begunac.
Prema navodima nadležnih organa, Vilijams i njegovi navodni saučesnici optuženi su da su 8. oktobra 2012. godine oteli i pretukli ženu, a zatim je upucali i ostavili na polju u severozapadnom delu Devenporta.
Protiv Vilijamsa je 26. oktobra iste godine podignuta optužnica u okrugu Skot, u Ajovi.
Nakon što je, kako se sumnja, pobegao iz savezne države kako bi izbegao krivično gonjenje, njegovo ime našlo se na listama najtraženijih begunaca u oblasti Kvad Sitiz, kao i na zvaničnom sajtu američke Maršalske službe.
Vilijams se sada nalazi u pritvoru američkih maršala u San Dijegu i čeka izručenje Ajovi, gde bi trebalo da se suoči sa optužbama koje su protiv njega ranije podignute.
"Ovo hapšenje je savršen primer onih koji misle da su nadmudrili organe reda i uspeli da izbegnu hapšenje", izjavio je američki maršal za Južni okrug Ajove Ted Kamačus.
"Zamenici američkih maršala ostaju odlučni u neumornoj potrazi za najopasnijim prestupnicima u našem društvu", dodao je.
(Kurir.rs/TheIndependent)