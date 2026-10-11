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U luci belgijskoj Antverpen istražitelji su pronašli dva kontejnera sa peletom koji je bio natopljenim kokainom, zbog čega su uhapšene četiri osobe, saopštilo je belgijsko javno tužilaštvo.

Preliminarna analiza Nacionalnog instituta za kriminalistiku i kriminologiju (NICC) ukazuje da pelet sadrži kokain i da se očekuje da bi se, nakon ekstrakcije, iz peleta moglo da se izvuče više od jedne tone kokaina sa veoma visokom čistoćom, prenosi VRT.

Istražni sudija je naložio hapšenje četiri osobe zbog učešća i vođenja kriminalne organizacije, kao i zbog uvoza kokaina.

Savezna sudska policija Mons-Turneja sprovela je prošle nedelje veliku operaciju u istrazi međunarodne trgovine drogom, koja je dovela do dva kontejnera u luci Antverpen, gde su istražitelji pronašli ukupno 3.492 vreće od 15 kilograma peleta.

Belgisjko javno tužilaštvo je navelo da operacija pokazuje kako kriminalne organizacije uvoze drogu u Evropu i da ukazuje na važnost saradnje između policijskih službi, pravosudnih organa i stručnjaka u borbi protiv međunarodne trgovine drogom.