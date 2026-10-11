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Popularnost francuskog predsednika Emanuela Makronadostigla je najniži nivo od kada je stupio na dužnost 2017. godine, pokazuju rezultati ankete Ipsos BVA-Cesi.

Prema anketi, koja je sprovedena onlajn od 7. do 8. septembra, Makron je dostigao svoj najniži nivo odobravanja sa samo 15 odsto pozitivnih mišljenja, što je jedan poen niže nego pre mesec dana kada je dostigao do tada svoj najniži rezultat od 16 odsto odobravanja, prenosi La Tribune Dimanche.

Emanuel Makron, prema anketi, sada uživa podršku samo 53 odsto centrističkih birača, dok 47 odsto ima negativan stav.

Anketa je sprovedena na reprezentativnom uzorku od 1.000 odraslih osoba.

Kurir,rs/Tačno

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