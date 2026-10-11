Prema anketi, koja je sprovedena onlajn od 7. do 8. septembra, Makron je dostigao svoj najniži nivo odobravanja sa samo 15 odsto pozitivnih mišljenja, što je jedan poen niže nego pre mesec dana kada je dostigao do tada svoj najniži rezultat od 16 odsto odobravanja, prenosi La Tribune Dimanche.