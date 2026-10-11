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Vulkan Kanlaon na centralnim Filipinima eruptirao je danas nešto posle podneva po lokalnom vremenu, izbacivši ogroman stub pepela koji se uzdigao do šest kilometara iznad kratera, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Prema podacima instituta, erupcija se dogodila u subotu u 12.46 časova po lokalnom vremenu na ostrvu Negros, a okarakterisana je kao umereno eksplozivna.

Vulkanska aktivnost trajala je približno dva minuta, tokom kojih je iz kratera izbačena velika količina pepela i vulkanskog materijala.

Stub pepela visok do šest kilometara

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je erupcija proizvela stub pepela koji se uzdigao između pet i šest kilometara iznad kratera.

Prema procenama stručnjaka, očekuje se da će se vulkanski pepeo širiti prema severu i severoistoku, u zavisnosti od pravca vetra.

Uprkos erupciji, nad vulkanom Kanlaon zadržan je drugi nivo upozorenja na skali od pet stepeni, pri čemu peti predstavlja najviši nivo opasnosti.

Filipini se nalaze u Pacifičkom vatrenom prstenu

Filipini pripadaju takozvanom Pacifičkom vatrenom prstenu, oblasti koja okružuje Tihi okean i poznata je po izrazito snažnoj seizmičkoj i vulkanskoj aktivnosti.

U ovom području nalazi se veliki broj aktivnih vulkana, a zemljotresi i vulkanske erupcije relativno su česte pojave zbog pomeranja tektonskih ploča.

Vulkan Kanlaon, koji se nalazi na ostrvu Negros, jedan je od aktivnih vulkana na Filipinima, zbog čega nadležne službe neprekidno prate njegovu aktivnost i upozoravaju stanovništvo na moguće opasnosti.