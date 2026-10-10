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Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas, povodom poziva američkog predsednika Donalda Trampa da Ukrajina treba da izabere novog lidera, da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik Ukrajine.

Sibiha je u objavi na platformi Iksu rekao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vodi zemlju u "vreme rata, rata za nezavisnost, slobodu i dostojanstvo".

"Ima podršku ukrajinskog naroda, a Ukrajinci imaju pravo da odlučuju. Izjave iz inostranstva samo potvrđuju da on dobro radi svoj posao. Zaslužuje podršku", kazao je Sibiha, prenosi Unian.

Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsednika ''koji može da postigne dogovor'', izjavio je ranije danas Tramp, ponovo kritikujući Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela.

Kurir.rs/Unian

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