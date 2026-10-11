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Američka vojska saopštila je u subotu da je onesposobila komercijalni teretni brod u Omanskom zalivu, nakon što njegova posada nije poslušala upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu Irana.

- Američki vojni borbeni avion pogodio je preciznim projektilom krmeni deo broda M/V Ocean Molica, koji plovi pod zastavom Paname i poznat je i pod imenom Arika Sun, potpuno onesposobivši njegov pogonski sistem, a da pritom niko od članova posade nije povređen - saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM) na društvenoj mreži Iks.

Prema navodima CENTCOM-a, teretni brod pokušao je da prođe kroz regionalne vode nakon što je prethodno isplovio iz iranske luke.

CENTCOM je upozorio pomorske operatere u Omanskom zalivu i na prilazima Ormuskom moreuzu da poštuju upozorenja o blokadi, prate obaveštenja za pomorce i održavaju komunikaciju sa američkim pomorskim snagama.

Broj brodova koji prolaze kroz strateški važan Ormuski moreuzpao je na najniži nivo za više od dva meseca, nakon što su napadi na tankere prošle nedelje dostigli najviši nivo od početkarata protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u februaru.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia