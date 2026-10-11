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Šesnaest ukrajinskih civila evakuisano je sa teritorija pod ruskom kontrolom na područje Ukrajine pod kontrolom Kijeva, saopštio je 10. oktobra ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec.

Evakuisani su prešli granicu preko graničnog prelaza Novi Jariloviči, na ukrajinsko-beloruskoj granici. Lubinec je opisao složene procedure koje su bile neophodne kako bi se ljudima omogućilo da napuste područja pod ruskom kontrolom.

Među evakuisanima je bio i stariji muškarac sa invaliditetom, koji je učestvovao u saniranju posledica nuklearne katastrofe u Černobilju1986. godine.

1/3 Vidi galeriju Likvidatori u Černobilju Foto: Prihodko / Sputnik / Profimedia

On je sa suprugom živeo na teritorijiLuganske oblasti, gde su imali poteškoća da napuste područje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Žena je u aprilu doživela težak moždani udar i bila joj je potrebna stalna nega. Njen suprug je takođe morao da dobije medicinsku pomoć i više nije mogao da brine o njoj, naveo je Lubinec.

Njihova ćerka, koja je čekala roditelje u Kijevu, učestvovala je u organizovanju njihovog bezbednog povratka. Međutim, žena je preminula pre nego što je evakuacija mogla da bude sprovedena, pa je iz okupiranog područja uspeo da se vrati samo njen suprug.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

- Ćerka je čekala oba roditelja, ali je dočekala samo jednog - rekao je Lubinec.

Među evakuisanima je bila i žena sa ozbiljno ograničenom pokretljivošću, koja je živela sama na okupiranoj teritoriji. Za njen povratak bili su potrebni specijalizovani prevoz, medicinska pomoć i pažljivo isplanirana ruta.

Lubinec je istakao da su pripreme morale da budu sprovedene diskretno kako ne bi privukle pažnju ruskih vlasti i dodatno ugrozile ženu.

Povratak ukrajinskih državljana organizovali su ukrajinska poljoprivredna kompanija MHP i njen osnivač i izvršni direktor Jurij Kosjuk, naveo je ombudsman.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Zahvalio je i dobrotvornoj organizaciji Karitas Ukrajina, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i drugim učesnicima koji su pomogli da povratnici dobiju hitnu medicinsku pomoć, privremeni smeštaj, finansijsku podršku, psihološku pomoć i prevoz do krajnjih odredišta.

- Prelazak granice samo je početak povratka bezbednom životu - poručio je Lubinec.

Ukrajina nastavlja da u tajnosti koordiniše evakuacije sa ovih teritorija, gde su životni uslovi stanovnika znatno pogoršani, naročito starijih osoba, ljudi sa invaliditetom i onih kojima je potrebna medicinska pomoć.

Prema ranijim saopštenjima kancelarije ombudsmana, Ukrajina je 19. septembra vratila 15 civila, dok se tokom avgusta i septembra još 41 civil vratio preko graničnog prelaza u Volinjskoj oblasti.