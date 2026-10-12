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Indonežanske vlasti i stručnjaci za zaštitu prirode uspešno su premestili osam orangutana na bezbednu lokaciju nakon što su staništa ovih ugroženih primata uništena u šumskim požarima na Borneu, prenela je u nedelju britanska agencija Rojters (Reuters).

Ova zemlja jugoistočne Azije bori se sa najintenzivnijim šumskim požarima u poslednjih 11 godina, uglavnom na ostrvima Sumatra i Borneo, a vlada je upozorila da bi požari mogli da potraju do novembra, pogoršani vremenskim fenomenom El Ninjo.

Među spasenima, koji su izmešteni sa nekoliko lokacija u periodu od avgusta do septembra, nalaze se tri para majki sa mladuncima i dva mlada mužjaka, navodi se u saopštenju indonežanske vlade i fondacije za zaštitu divljih životinja YIARI.

"Očekuje se da će njihovo premeštanje u zaštićenu šumu Batu Njambu pružiti ovoj osmorici orangutana šansu da se vrate prirodnom načinu života", navodi se u saopštenju.

Orangutani su kritično ugrožena vrsta velikih čovekolikih majmuna koji u prirodi žive samo na ostrvima Borneo i Sumatra u jugoistočnoj Aziji, pri čemu su sve tri priznate vrste prisutne u Indoneziji, prema podacima Svetske fondacije za prirodu (WWF).

Njihova brojnost je opala usled krčenja šuma, požara i krivolova.

Operacija premeštanja trajala je šest sati vožnje automobilom, jedan sat plovidbe čamcem i još dva sata pešačenja, tokom kojeg su orangutani nošeni u kavezima pričvršćenim za bambusove motke.

Pre transporta, stručnjaci organizacije YIARI proverili su zdravstveno stanje životinja.

Od avgusta, Agencija za očuvanje prirodnih resursa Zapadnog Kalimantana i YIARI spasili su 46 orangutana pogođenih požarima, izjavila je šefica agencije Murlan Damerija Pane.

Od januara do jula ove godine, požari su u Indoneziji zahvatili oko 202.000 hektara.

Zvanični podaci za naredne mesece nisu objavljeni, ali nevladine organizacije procenjuju da je od tada izgorelo još najmanje 600.000 hektara.

Izmaglica od požara izazvala je 175.000 slučajeva oboljenja disajnih puteva u Indoneziji, a smog je pogodio i susedni Singapur i Maleziju, gde su u petak zatvorene mnoge škole zbog pogoršanja kvaliteta vazduha.