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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pružila je punu podršku ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom i najavila dodatnu finansijsku pomoć Ukrajini, uključujući sredstva za nabavku dronova i raketa.

Fon der Lajen je nakon telefonskog razgovora sa Zelenskim poručila da je rat u Ukrajini ušao u novu, još težu fazu, optužujući Rusiju da napada civile daleko od linije fronta.

"Rat je ušao u novu, još mračniju fazu. Rusija stagnira na bojnom polju i napada civile daleko iza linija fronta", napisala je predsednica Evropske komisije na društvenoj mreži Iks (X).

Ona je naglasila da je tokom razgovora ukrajinskom predsedniku prenela poruku solidarnosti Evropske unije sa ukrajinskim narodom.

"Prenela sam našu solidarnost sa ukrajinskim narodom i svoju punu podršku predsedniku Zelenskom dok predvodi borbu za slobodu svog naroda", poručila je Fon der Lajen.

Predsednica Evropske komisije najavila je da će Ukrajina biti u središtu pažnje na ovonedeljnom sastanku Evropskog saveta.

Prema njenim rečima, Evropska unija obezbediće dodatna finansijska sredstva za dronove i rakete, čime će nastaviti da pruža vojnu podršku Kijevu u trenutku intenziviranja ruskih napada.

Zelenski: Rusija napala energetska postrojenja nakon Trampove objave o primirju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija nastavila napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu čak i nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da je postignut dogovor o energetskom primirju.

Trampova iznenadna objava o primirju, izneta tokom popodneva, zatekla je mnoge, uključujući i samog ukrajinskog predsednika.

Moskva se zasad nije oglasila povodom navodnog sporazuma.

Zelenski je na društvenoj mreži Iks saopštio da je tokom razgovora sa Ursulom fon der Lajen obavestio predsednicu Evropske komisije o ruskim napadima koji se, prema njegovim rečima, nastavljaju nesmanjenom žestinom.

"Obavestio sam je o brutalnim ruskim napadima koji se nastavljaju bez prestanka", napisao je Zelenski.

On je naveo da su ruske snage neposredno pre njegovog razgovora sa Fon der Lajen napale elektranu u Kijevu dronom tipa "šahed", zbog čega su brojni delovi grada ostali bez struje.

"Neposredno pre našeg razgovora, Rusi su dronom 'šahed' pogodili elektranu u Kijevu, a mnogi delovi grada ostali su bez električne energije", naveo je ukrajinski predsednik.

Prema njegovim rečima, napadi su potom nastavljeni i u Harkovskoj oblasti, gde su takođe pogođeni energetski objekti.

"Kasnije su usledili napadi na energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti. I sve se to dogodilo NAKON što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država dao izjavu o energetskom primirju", naglasio je Zelenski.