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Američki predsednik Donald Tramp želi da objavi postizanje sporazuma uoči predstojećih izbora za Kongres SAD, čak i ako je dogovor preuranjen i nedovoljno razrađen, ocenila je Nada Taufik, dopisnica BBC-ja iz Severne Amerike.

Kako navodi Taufik, mnogi primećuju da Trampove odluke mogu da se promene u zavisnosti od toga sa kim je poslednji razgovarao.

Tramp je u petak razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a Kremlj je taj razgovor opisao kao "prijateljski". Nakon toga, američki predsednik objavio je da je postignut dogovor o uvozu ruskog dizel goriva u Sjedinjene Američke Države.

Prema oceni dopisnice BBC-ja, čini se da je Tramp nakon razgovora postao još uvereniji da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije jedan od ključnih uzroka visokih cena dizela, kao i da sam ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predstavlja prepreku postizanju šireg mirovnog sporazuma.

Evropski lideri, s druge strane, smatraju da bi pritisak na Kijev da obustavi napade na energetske objekte više koristio Moskvi nego energetskim tržištima. Zbog toga će, prema njenoj proceni, nastojati da ponovo pridobiju Trampa za svoje stavove.

Međutim, kako ističe Nada Taufik, u trenutku kada su izbori za američki Kongres udaljeni svega nekoliko nedelja, a troškovi života predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja za mnoge birače, Tramp bi mogao da bude više zainteresovan za samu mogućnost da objavi postizanje sporazuma, čak i ako je on preuranjen i sadrži vrlo malo konkretnih detalja.

Tramp objavio dogovor o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp objavio je 11. oktobra 2026. godine da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, odnosno obustavi međusobnih napada na energetsku infrastrukturu.

Trampova iznenadna objava izazvala je brojne reakcije, a prema izveštaju BBC-ja, zatekla je i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski je kasnije saopštio da je Rusija nastavila da napada ukrajinske energetske objekte i nakon Trampove izjave. Naveo je da je ruski dron tipa "šahed" pogodio elektranu u Kijevu, izazvavši nestanke struje u brojnim delovima grada, kao i da su potom usledili napadi na energetsku infrastrukturu u Harkovskoj oblasti.

Moskva u trenutku prvih izveštaja nije zvanično potvrdila postizanje sporazuma. Zbog toga Trampovu objavu treba razlikovati od nezavisno potvrđenog dogovora koji su prihvatile obe zaraćene strane.

Dogovor sa Putinom o ruskom dizelu

Dva dana ranije, 9. oktobra 2026. godine, Donald Tramp saopštio je da je tokom telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom postigao sporazum o isporukama ruskog dizel goriva Sjedinjenim Američkim Državama i svetskom tržištu.

Prema Trampovoj objavi, Rusija je pristala da odmah isporuči više od 300.000 tona dizela, zatim dodatnih 500.000 tona tokom novembra i još milion tona ubrzo nakon toga. Najavljene su i dodatne isporuke od tri miliona tona u narednom periodu.

Američka administracija istovremeno je privremeno ublažila sankcije na rusko dizel gorivo, koje su prethodno uvedene kako bi se ograničili prihodi Moskve od izvoza energenata i njena sposobnost finansiranja rata protiv Ukrajine.

Tramp je odluku obrazložio potrebom da se smanje cene goriva, posebno za američke poljoprivrednike i prevoznike. Sporazum je objavljen svega nekoliko nedelja uoči izbora za američki Kongres, zakazanih za 3. novembar, u trenutku kada visoki troškovi života predstavljaju jedno od ključnih pitanja za birače.

Dogovor je izazvao oštre kritike u Ukrajini i među pojedinim američkim i evropskim političarima, koji smatraju da ublažavanje sankcija može da donese dodatne prihode Rusiji i oslabi pritisak na Moskvu da okonča rat.